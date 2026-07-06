Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

dans ce cas Infantino aurait milité pour le Qatar en finale !
Penser que des argentins pourraient aider des mexicains ou brésiliens , c’est ne rien connaître au continent. en revanche, l’incompétence et la corruption, avec Trumpette et Infanticido, on le sait… 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
avec une hygiene de vie d un athlete, tu aurais ete ballon d Or. au lieu de ça tu as voulu profiter de l alcool femme et le reste. ne chiale pas maintenant !
le premier des vieux Boulards qui rentre au pays… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
il n’a effectivement même pas eu l’attitude qui convenait, c’était presque risible… 😁🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
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