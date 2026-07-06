Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

Bousculé par le Congo en 16e de finale, l’Angleterre a encore eu très chaud face au Mexique dans la nuit de dimanche à lundi. L’équipe de Thomas Tuchel s’est imposée 3-2 malgré un arbitrage plus que douteux soulevé par le sélectionneur des Three Lions.

L’Angleterre sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège. Ce n’était pourtant pas gagné pour la sélection dirigée par Thomas Tuchel, sérieusement bousculée par le Mexique (3-2). Après la rencontre, le sélectionneur allemand des Three Lions est revenu sur les difficultés de son équipe dans une ambiance très hostile et à 10 contre 11. L’Allemand passé par le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain a surtout soulevé de très gros problèmes dans l’arbitrage.

Le penalty accordé au Mexique après intervention du VAR a notamment mis Thomas Tuchel hors de lui. « Il n'est tout simplement pas assez bon » a d’abord lancé le sélectionneur de l’Angleterre au sujet de l’arbitre australien Alireza Faghani avant de poursuivre. « Les arbitres ne sont pas assez bons, les quatrièmes arbitres non plus. C'est le constat. Ai-je bien vu? Trois Sud-Américains au VAR pour un match pareil ? Je me trompe peut-être, mais si c'est bien le cas... » a soufflé le sélectionneur des Anglais.

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« Le VAR intervient pour corriger une erreur manifeste concernant le penalty ? Absolument pas. Le VAR s'en mêle. Il n'a pas transformé un carton jaune en rouge, il n'avait même pas sifflé la faute au départ, puis il a annulé une décision alors qu'il n'avait pas sifflé de faute. Le niveau des arbitres n'est pas assez bon » a ensuite conclu un Thomas Tuchel en pétard contre l’arbitrage alors que son équipe a concédé un carton rouge et un penalty face au Mexique. Epargnée jusqu’à présent dans ce Mondial, l’arbitrage prend très cher depuis le début des 8es de finale. L’équipe de France est très bien placée pour en parler après le match polémique face au Paraguay samedi soir.