Courtisé par l’OL, il est forcé de partir en vacances

Courtisé par l’OL, il est forcé de partir en vacances

OL06 juil. , 9:40
parGuillaume Conte
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L'OL est en concurrence avec Monaco pour le recrutement d'Ime Okon. Le joueur sud-africain est totalement concentré sur son club actuel, pourtant ouvert à une vente.
L’Olympique Lyonnais a avancé très fort en ce début de mercato, réalisant une très belle vente avant de valider l’arrivée de cinq joueurs. Mais ce n’est pas terminé, car il y aura certainement d’autres ventes, et surtout au moins deux autres arrivées à boucler. Notamment en défense centrale, où Moussa Niakhaté a enchainé les matchs sans pouvoir souffler, et avec parfois des coéquipiers qui ne rendaient service à ce poste.

Okon n'ira pas au clash avec Hanovre

Un défenseur central est donc visé, et l’OL a décidé de faire cette fois-ci comme tout le monde en regardant ce qui se faisait de bien lors de la Coupe du monde. C’est le cas du Sud-Africain Ime Okon, qui a épaté par sa solidité avec les Bafana Bafana. Son avenir est remis en cause par ses bonnes performances, alors que Monaco et l’OL rêvent de récupérer ce joueur évalué à 5 millions d’euros environ.

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Okon possède des qualités physiques qui ont impressionné, mais aussi une marge de progression qui en permet de faire un joueur pas encore hors de prix. Ce lundi, Bild fait quelques révélations sur ce possible transfert. Hanovre sera à l’écoute des offres, même si la priorité n’est pas de vendre un titulaire qui pourrait voir son prix grimper dans les années à venir.
De son côté, Okon ne se soucie absolument pas des rumeurs sur son compte, et se voit rester dans le club de deuxième division pour le moment. La preuve, le Sud-Africain a fait savoir qu’il était disponible pour le prochain stage de préparation de Hanovre, qui aura lieu le 17 juillet. Un repos bien court mais qui aurait pu ne même pas exister. Dans le journal allemand, Christian Titz, le manager du club, a glissé que son joueur aurait préféré enchainer directement après le Mondial, et qu’il avait été forcé de prendre quelques jours de vacances pour souffler. Une preuve de la motivation d’Okon à reprendre avec son club. Seule certitude donc, si l’OL ou Monaco le veulent, il ne faudra à priori pas compter sur un clash entre le Sud-Africain et son club. Le joueur est sous contrat avec Hanovre jusqu’en 2029.
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Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

J'avais peur que Tuchel ai changé. Toujours aussi peu lucide et toujours autant de mauvaise foi. La VAR a juste fait son boulot.

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Il chiale s'il a envie de chialer. C'est dingue d'avoir tout un ramassis de cloportes qui ne sont bons qu'à juger sans avoir fait le centième de ceux qu'ils dénigrent.

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dans ce cas Infantino aurait milité pour le Qatar en finale !

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Penser que des argentins pourraient aider des mexicains ou brésiliens , c’est ne rien connaître au continent. en revanche, l’incompétence et la corruption, avec Trumpette et Infanticido, on le sait… 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

avec une hygiene de vie d un athlete, tu aurais ete ballon d Or. au lieu de ça tu as voulu profiter de l alcool femme et le reste. ne chiale pas maintenant !

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