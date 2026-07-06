L’OM vend Greenwood et Balerdi, la DNCG jubile

L’OM a passé sans difficulté l’obstacle de la DNCG mais va maintenant devoir vendre pour s’éviter des sanctions à l’avenir. Mason Greenwood et Leonardo Balerdi devraient être les deux premiers joueurs sacrifiés.

Dans une situation financière désastreuse avec plus de 100 millions d’euros de déficit sur la saison 2024-2025, l’Olympique de Marseille doit impérativement vendre en masse pour s’éviter des sanctions de la DNCG et de l’UEFA dans les mois à venir. Le club phocéen aurait aimé boucler une ou deux ventes avant le 30 juin, ce qui n’a finalement pas été possible. Il faut dire que pour le directeur sportif Grégory Lorenzi, l’objectif est de vendre au juste prix sans se précipiter.

Frank McCourt ayant apporté les garanties nécessaires pour passer la DNCG fin juin, l’OM a désormais le temps de vendre ses joueurs à forte valeur marchande sans se faire imposer un timing précis. Deux éléments sont tout de même proches de la sortie selon La Provence : Mason Greenwood et Leonardo Balerdi. Selon les informations du quotidien régional, l’ailier anglais et le défenseur central argentin ont été identifiés par Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio comme les deux éléments à faire partir en priorité.

Greenwood très proche de Fenerbahçe

Rien de vraiment illogique puisqu’à eux deux, ils pourraient déjà rapporter plus de 80 millions d’euros à l’OM (auxquels il faudra soustraire la part de Manchester United dans le dossier Greenwood). L’Equipe révèle de son côté que le dossier du meilleur buteur de l’Olympique de Marseille a de fortes chances de se décanter assez vite. L’Anglais veut signer à Fenerbahçe, qui a trouvé un accord salarial avec son entourage. Dans l’attente d’un accord total entre les deux clubs, Mason Greenwood va tout de même reprendre le chemin de l’entraînement ce lundi à Marseille.

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Quant à Leonardo Balerdi, l’Argentin a refusé le Bayer Leverkusen ces dernières semaines. Cette destination ne l’emballait pas, lui qui rêve plutôt de Série A ou de Liga. Son départ n’est cependant pas remis en cause alors que son contrat expire dans deux ans (juin 2028). Deux ventes qui donneront énormément d’air à l’OM, qui pourrait réussir à se sortir de la crise sans sacrifier tout son effectif. « Le chantier paraît immense mais 80% du volume de vente espéré repose sur quelques joueurs » a notamment glissé Stéphane Richard à La Provence.