Un jeune défenseur suisse débarque au LOSC

Un jeune défenseur suisse débarque au LOSC

LOSC06 juil. , 9:48
parCorentin Facy
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Le LOSC est sur le point de mettre la main sur le jeune défenseur suisse Loun Srdanovic.
Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé pour l’arrivée du jeune latéral droit de 18 ans à Lille en provenance du Servette FC. La visite médicale a déjà été passée avec succès pour Loun Srdanovic, dont la signature dans le Nord est prévue ce lundi. On ignore pour l’instant quelle somme Lille va débourser pour finaliser la signature du joueur à qui il ne restait plus qu’un an de contrat au Servette.
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Derniers commentaires

Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

J'avais peur que Tuchel ai changé. Toujours aussi peu lucide et toujours autant de mauvaise foi. La VAR a juste fait son boulot.

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

Il chiale s'il a envie de chialer. C'est dingue d'avoir tout un ramassis de cloportes qui ne sont bons qu'à juger sans avoir fait le centième de ceux qu'ils dénigrent.

Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

dans ce cas Infantino aurait milité pour le Qatar en finale !

Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

Penser que des argentins pourraient aider des mexicains ou brésiliens , c’est ne rien connaître au continent. en revanche, l’incompétence et la corruption, avec Trumpette et Infanticido, on le sait… 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

avec une hygiene de vie d un athlete, tu aurais ete ballon d Or. au lieu de ça tu as voulu profiter de l alcool femme et le reste. ne chiale pas maintenant !

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