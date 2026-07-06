Un jeune défenseur suisse débarque au LOSC

Le LOSC est sur le point de mettre la main sur le jeune défenseur suisse Loun Srdanovic.

Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé pour l’arrivée du jeune latéral droit de 18 ans à Lille en provenance du Servette FC. La visite médicale a déjà été passée avec succès pour Loun Srdanovic, dont la signature dans le Nord est prévue ce lundi. On ignore pour l’instant quelle somme Lille va débourser pour finaliser la signature du joueur à qui il ne restait plus qu’un an de contrat au Servette.