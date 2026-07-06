Il l'avoue, l'OM aurait du être viré par l'UEFA

L’OM l’a échappé belle en évitant une exclusion des compétitions européennes. Mais les Phocéens sont encore loin d’être tirés d’affaire.

L’Olympique de Marseille a été plutôt épargné par l’UEFA et la DNCG concernant sa situation financière. La masse salariale du club phocéen a toutefois été encadrée et une amende de 10 millions d’euros devra être réglée. La situation reste fragile pour les pensionnaires du stade Vélodrome. En tout cas, la saison prochaine, l’ OM aura la chance de disputer la Ligue Europa. Le mercato devrait s’accélérer avec la récente arrivée de Bruno Genesio sur le banc marseillais, mais la prudence restera de mise, car des risques importants continuent de peser sur le club.

L'OM en très grand danger, c'est confirmé

Pour Stéphane Richard, le fait de ne pas avoir été exclu des compétitions européennes reste une véritable surprise pour l’OM. Dans les colonnes de La Provence, le président marseillais a aussi confié que certains à Marseille auraient presque préféré une telle sanction pour repartir sur des bases saines :

« L’OM devait être exclu dès la saison prochaine des compétitions européennes. C’était la sanction normale compte tenu des dérapages budgétaires et financiers massifs à l’issue de la saison 2025-2026, aggravés par le non-respect du ratio entre la masse salariale et les revenus. (...)

Pour moi, l’exclusion n’aurait fait qu’aggraver les problèmes. Elle aurait eu un effet de choc sur le club, ses supporters et ses sponsors, sans apporter de solution à la crise. Cela aurait été vécu comme le point d’orgue calamiteux d’une saison catastrophique, une forme d’humiliation. (...) Ce n’était pas forcément l’avis de tout le monde. »

L’Olympique de Marseille n’est donc pas encore sorti d’affaire, car si l’exclusion des compétitions européennes a été évitée, le pire reste peut-être à venir. Les Phocéens disposent de deux saisons pour démontrer leur capacité et leur volonté de revenir dans les clous et éviter une exclusion en 2028-2029. Dans le cas contraire, les conséquences pourraient être bien plus graves qu’une simple exclusion des compétitions européennes...