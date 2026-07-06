Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

Physiquement, ce n’est même pas du foot, c’est triste- Walid Acherchour sur Neymar (Winamax FC)
J'avais peur que Tuchel ai changé. Toujours aussi peu lucide et toujours autant de mauvaise foi. La VAR a juste fait son boulot.
Il chiale s'il a envie de chialer. C'est dingue d'avoir tout un ramassis de cloportes qui ne sont bons qu'à juger sans avoir fait le centième de ceux qu'ils dénigrent.
dans ce cas Infantino aurait milité pour le Qatar en finale !
Penser que des argentins pourraient aider des mexicains ou brésiliens , c’est ne rien connaître au continent. en revanche, l’incompétence et la corruption, avec Trumpette et Infanticido, on le sait… 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
avec une hygiene de vie d un athlete, tu aurais ete ballon d Or. au lieu de ça tu as voulu profiter de l alcool femme et le reste. ne chiale pas maintenant !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷 “I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game. His story with the Brazilian national team is over.