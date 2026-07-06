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Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

Mondial 202606 juil. , 10:20
parCorentin Facy
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Très diminué physiquement, Neymar est tout de même entré en jeu face à la Norvège dimanche soir en 8e de finale de la Coupe du monde. L’ancienne star du PSG n’a pas pu éviter l’élimination de la Seleçao (2-1).
Il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti faisait le bonheur de tout le peuple brésilien en intégrant Neymar à sa liste de joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Une vraie surprise au vu de l’état physique du meneur de jeu de Santos, dont les dernières années ont été plombées par des blessures à répétition. Au Brésil, on était néanmoins certain que même à 50% ou moins, l’ancienne star du PSG et de Barcelone serait capable d’aider la Seleçao sur un coup de patte en fin de match.
C’est ce que Carlo Ancelotti a espéré dimanche soir face à la Norvège en 8e de finale de la Coupe du monde. Bien trop diminué physiquement, Neymar n’a toutefois pas pesé face aux coéquipiers d’Erling Haaland même s’il a marqué un penalty anecdotique au bout d’un temps additionnel à rallonge. L’image d’un Neymar totalement hors du coup physiquement et en larmes au coup de sifflet final n’a pas échappé à Walid Acherchour.
Physiquement, ce n’est même pas du foot, c’est triste
- Walid Acherchour sur Neymar (Winamax FC)
« Je n’en veut pas à Neymar, mais la fin de match fait pitié. Je ne dis pas que ce qu’il fait n’est pas bon car il essaie… Mais tu sens qu’il marche sur des oeufs. Physiquement, ce n’est même pas du foot, c’est triste. L’attitude de fin à 2-0 où il trash-talk sur un penalty face au gardien… Il fait de la peine. L’histoire est d’une tristesse, le voir comme ça bouffi physiquement par rapport à ce qu’on a vu. Le fantasme Neymar c’est un échec cuisant, il faut appeler un chat un chat » a d'abord lancé Walid Acherchour avant de conclure.

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« L’image est dingue avec ce penalty qui ne sert à rien à la 98e minute. Il y a un passage clownesque, j’étais terriblement gêné. Je me suis dis sur les 3 dernières minutes ‘Neymar ne pète pas les plombs, fais pas ça’. Ca aurait montré des valeurs… On était à deux doigts de ça, c’est quand même terrible. Il y avait un côté ‘tu gênes tout le monde l’ancien’ à ce moment-là » a commenté le chroniqueur du Winamax FC, plus gêné qu’autre chose par la sortie de Neymar avec la Seleçao. Au-delà du cas spécifique de son numéro 10, le Brésil vient de connaître un immense échec et la question est déjà de savoir si l’aventure s’écrira encore avec Carlo Ancelotti.
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Derniers commentaires

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J'avais peur que Tuchel ai changé. Toujours aussi peu lucide et toujours autant de mauvaise foi. La VAR a juste fait son boulot.

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

Il chiale s'il a envie de chialer. C'est dingue d'avoir tout un ramassis de cloportes qui ne sont bons qu'à juger sans avoir fait le centième de ceux qu'ils dénigrent.

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dans ce cas Infantino aurait milité pour le Qatar en finale !

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Penser que des argentins pourraient aider des mexicains ou brésiliens , c’est ne rien connaître au continent. en revanche, l’incompétence et la corruption, avec Trumpette et Infanticido, on le sait… 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

avec une hygiene de vie d un athlete, tu aurais ete ballon d Or. au lieu de ça tu as voulu profiter de l alcool femme et le reste. ne chiale pas maintenant !

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