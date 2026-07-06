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EdF : La France se plaint officiellement à la FIFA

Mondial 202606 juil. , 9:00
parCorentin Facy
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L’équipe de France a pris la décision d’envoyer officiellement sa demande d’appel auprès de la FIFA pour tenter de faire retirer le carton jaune reçu par Michael Olise contre le Paraguay.
La fédération française de football n’a pas du tout apprécié l’arbitrage de l’Ouzbek Ilgiz Tantashev lors du huitième de finale contre le Paraguay samedi soir et a pris la décision de s’en plaindre officiellement à la Fifa. Après une réflexion au sein du camp tricolore ces dernières heures, la décision a été prise. La FFF a officiellement envoyé une demande d’appel auprès de l’instance internationale pour tenter de faire retirer le carton jaune distribué à l’encontre de Michael Olise contre le Paraguay.
Une demande logique puisque le meneur de jeu des Bleus et du Bayern Munich a été averti par Ilgiz Tantashev sans réelle raison à la suite d’une énorme simulation paraguayenne lors d’un début d’échauffourée. Après le carton rouge retiré à Folarin Balogun sur demande de Donald Trump malgré la très grosse faute de l’Américain contre la Bosnie, il serait assez cocasse et surtout malaisant de voir la Fifa s’opposer à ce que le carton jaune de Michael Olise ne soit pas retiré.

La FFF veut faire retirer le jaune de Michael Olise

La Fédération française de football tente en tout cas le coup. Ce n’est pas un hasard car avec ce carton jaune reçu en huitième de finale, l’ancien meneur de jeu de Crystal Palace est sous la menace. Avec un nouveau carton jaune reçu contre le Maroc en quart de finale, Michael Olise serait suspendu pour la potentielle demi-finale. Raison pour laquelle Didier Deschamps et Philippe Diallo, présent sur place au soutien de l’équipe de France, ont fait le choix de demander officiellement à la Fifa de retirer ce carton jaune. Reste maintenant à savoir si l’instance acceptera cette requête du vice-champion du monde en titre.

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Derniers commentaires

Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

J'avais peur que Tuchel ai changé. Toujours aussi peu lucide et toujours autant de mauvaise foi. La VAR a juste fait son boulot.

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

Il chiale s'il a envie de chialer. C'est dingue d'avoir tout un ramassis de cloportes qui ne sont bons qu'à juger sans avoir fait le centième de ceux qu'ils dénigrent.

Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

dans ce cas Infantino aurait milité pour le Qatar en finale !

Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

Penser que des argentins pourraient aider des mexicains ou brésiliens , c’est ne rien connaître au continent. en revanche, l’incompétence et la corruption, avec Trumpette et Infanticido, on le sait… 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

avec une hygiene de vie d un athlete, tu aurais ete ballon d Or. au lieu de ça tu as voulu profiter de l alcool femme et le reste. ne chiale pas maintenant !

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