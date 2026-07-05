Kroupi

Bournemouth essaye de dégoûter le PSG

PSG05 juil. , 22:30
parAlexis Rose
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Pisté par le Paris Saint-Germain et très intéressé à l’idée de rejoindre le double vainqueur sortant de la Ligue des Champions, Éli Junior Kroupi est pour l’instant bloqué par son club de Bournemouth…
Depuis plusieurs mois, le dossier Éli Junior Kroupi figure tout en haut de la short-list du PSG pour renforcer son attaque en vue de la saison prochaine. Luis Enrique verrait bien l’attaquant français s’intégrer dans son effectif, d’autant plus que le coach espagnol vient de perdre Gonçalo Ramos, transféré au Milan AC contre un chèque de 74 millions d’euros. À la recherche d’un nouvel avant-centre mobile et capable de jouer sur les côtés, Paris se penche donc logiquement sur l’ancien du FC Lorient.

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Auteur d’une belle première saison pleine en Angleterre sous le maillot de Bournemouth, avec 13 buts en 33 matchs de Premier League, le joueur de 20 ans a vu sa cote grimper sur le marché des transferts. Peut-être même trop aux yeux du PSG, qui n’est pas prêt à faire des folies pour Kroupi. De quoi sérieusement compliquer le dossier, selon les informations de @PSGInside_Actu.

« Bournemouth se montre extrêmement gourmand »

« Le PSG reste très intéressé par le jeune attaquant français, qui continue de faire du club parisien sa priorité. Le joueur est séduit par le projet sportif proposé et souhaite toujours rejoindre la capitale. Mais les négociations sont au point mort. Bournemouth se montre extrêmement gourmand et réclame une indemnité de transfert jugée beaucoup trop élevée par les dirigeants parisiens. Une position qui ralentit considérablement les discussions. Tout pour à croire que le club fait exprès pour garder le joueur. Le PSG refuse pour le moment de s'aligner sur les exigences financières de Bournemouth », explique, sur X, le compte insider du PSG, qui annonce que le dossier Kroupi va connaître une fin, positive ou négative, dans les jours à venir.
Tout en sachant que des clubs de Premier League comme Tottenham ou Crystal Palace sont toujours à l'affût pour continuer à faire augmenter les prix et éloigner la menace du PSG. Autant dire que Paris pourrait vite s'écarter du dossier Kroupi pour se concentrer sur d'autres pistes offensives plus abordables.

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