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PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez

PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez

PSG
parClaude Dautel
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Arrivé du FC Barcelone pour 8 millions d'euros au dernier mercato d'hiver, Dro Fernandez n'arrive pas à se faire une place dans l'effectif du Paris Saint-Germain. A 18 ans, la marche semble haute pour le milieu espagnol et son départ ne serait pas la surprise du siècle.
Recruté par Luis Campos à la demande de Luis Enrique, Dro Fernandez n'a joué que 343 minutes depuis le début de saison, et surtout il a disparu des écrans lors des trois derniers matchs de Ligue des champions, alors qu'il avait été titulaire lors de la première rencontre face à Bratislava. Même en Ligue 1, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a du mal à donner du temps de jeu au jeune joueur espagnol. Ce dernier a ainsi eu droit à 4 minutes lors de la dernière rencontre face à Troyes. Dans la presse espagnole, on se demande si Luis Enrique n'a tout simplement pas compris que Dro Fernandez n'était pas un joueur dont le potentiel permettra à l'avenir d'être au niveau d'un club comme le PSG. Et le média catalan El Nacional pense que l'ancien joueur du Barça pourrait rapidement repartir vers le club barcelonais.

Dro Fernandez n'arrive pas à convaincre le PSG

Notre confrère espagnol précise que Luis Enrique ne se fait plus réellement d'illusions s'agissant de Dro Fernandez et qu'il aurait même ouvert la porte à un départ du jeune milieu offensif. « L'entraîneur parisien estime qu'il est encore trop tôt pour lui offrir un temps de jeu régulier, et si Dro souhaite retourner au Barça, il pourrait faciliter son départ. Le problème pour ce joueur issu de la Masia, c'est que l'investissement du PSG reposait sur son potentiel, alors qu'il a besoin de temps de jeu immédiatement. A Paris, il peut s'entraîner avec l'équipe première et apprendre de ses coéquipiers, mais Luis Enrique peine à lui trouver une place dans la rotation des joueurs. C'est ce qui amène l'entraîneur à se demander s'il a fait le bon choix en le recrutant si tôt », reconnaît El Nacional.

Dro Fernandez a du mal à s'imposer au PSG

Il y a quelques mois, évoquant le cas Dro Fernandez, Jérôme Rothen avait eu le même avis que le site catalan. « Dro Fernandez, moi j’ai rien contre lui, mais il a beaucoup joué depuis qu’il est arrivé en championnat. Mais Dro Fernandez tu le mets dans un autre club de Ligue 1 je suis même pas sûr qu’il soit titulaire », avait confié l'ancien joueur du PSG, désormais consultant pour RMC. A voir comment tout cela va se finir et si réellement Luis Enrique va laisser partir un joueur qu'il a vivement réclamé à ses dirigeants.
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Derniers commentaires

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Ils se sont déjà fait refourguer Kolo Muani, ils ont pas envie de se faire pigeonner une deuxième fois dans l'année 😅

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Mais oui le merdia.es ! Et puis on pourrait même le renvoyer au Barça en payant pour qu'ils le reprennent ! 🤣😂🤣

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" le problème s'entrainer" Tripler le staff 😅

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Si hanouna le dit !!! Il est partout jusqu’à la candidature de Riner !!! On ferait quoi sans lui! 🤔

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