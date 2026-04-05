PSG : Safonov menacé en cas de fiasco

Luis Enrique a calmé le jeu et défendu son gardien de but après le match PSG-Toulouse. Mais Marvei Safonov pourrait ne pas avoir droit à une deuxième chance, la réception de Liverpool étant un match pivot pour lui.

Safonov dans le chapeau 3 européen

Pour Alonzo, même si Luis Enrique affiche une confiance absolue dans le portier russe, dans les coulisses, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne peut pas être dupe et doit se douter que Safonov n'est pas du niveau de Donnarumma. « Malheureusement, c’est le scénario que l’on pouvait redouter. Tu as déclassé ton gardien numéro 1 et l’autre qui avait peut-être surperformé, se rapproche aujourd’hui de son vrai niveau, celui d’un gardien moyen plus. Attention, Safonov est un bon gardien, mais je veux dire par là que ce n’est pas Alisson Becker, Donnarumma, Neuer et encore Courtois », explique l'ancien portier du PSG, qui va même jusqu'à classer le gardien de but international russe dans un chapeau 3 sur le plan européen. Reste que c'est lui qui sera dans les buts mercredi au Parc des Princes face à Liverpool. Mais pourrait-il survivre à ce poste de numéro 1 s'il faisait un match moyen contre les Reds ? Rien n'est moins sûr.

Et toujours dans les colonnes du quotidien francilien, Jérôme Alonzo pense que Matvei Safonov pourrait passer à la trappe s'il se rate lors du premier rendez-vous face à Liverpool, relançant ainsi Lucas Chevalier, lequel se prépare toujours aussi sérieusement. « Je suis sûr que c’est lui qui jouera contre Liverpool. La question de Lucas Chevalier se posera si Safonov se loupe contre les Reds au Parc. Mais là, je peux vous dire que le coach aura mal à la tête parce que relance Lucas à Anfield, ça ne serait pas simple non plus », explique l'ancien portier.

Chevalier de retour dans les buts ?

De son côté, et toujours sur le même sujet, Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de but de Chelsea, pense que Matvei Safonov n'a pas grand-chose à craindre pour son statut de titulaire. « Luis Enrique est un entraîneur intelligent. Il a été patient avec Chevalier, il lui a laissé des opportunités de se refaire, il n’a aucune raison d’agir différemment avec Safonov. Surtout qu’ils ont du temps (...) Ce ne serait pas judicieux de tout remettre en question sur ce match », epxlique le technicien. Le mieux pour le portier russe serait de sortir une copie parfaite face à Liverpool et le débat serait terminé.