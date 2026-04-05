ICONSPORT_279591_0010
Safonov PSG

PSG : Safonov menacé en cas de fiasco

PSG05 avr. , 8:00
parClaude Dautel
3
Luis Enrique a calmé le jeu et défendu son gardien de but après le match PSG-Toulouse. Mais Marvei Safonov pourrait ne pas avoir droit à une deuxième chance, la réception de Liverpool étant un match pivot pour lui.
Auteur de plusieurs boulettes, et totalement fautif sur le seul but du TFC vendredi soir au Parc des Princes face au PSG, le gardien de but russe a rapidement entendu que son entraîneur et ses coéquipiers étaient montés au créneau pour le soutenir. A quelques jours de la double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a besoin d'un Matvei Safonov en pleine confiance, ce qui n'est clairement pas le cas. Alors même que dans son pays, il est vivement critiqué, celui qui a pris la place de gardien numéro 1 à Lucas Chevalier est conscient qu'il ne doit plus commettre ce genre de bévue. Dans Le Parisien, Jérôme Alonzo, ancien gardien de but du PSG et désormais consultant pour plusieurs médias, pense que Matvei Safonov a atteint ses limites et que cela commence à se voir.

Safonov dans le chapeau 3 européen

Pour Alonzo, même si Luis Enrique affiche une confiance absolue dans le portier russe, dans les coulisses, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne peut pas être dupe et doit se douter que Safonov n'est pas du niveau de Donnarumma. « Malheureusement, c’est le scénario que l’on pouvait redouter. Tu as déclassé ton gardien numéro 1 et l’autre qui avait peut-être surperformé, se rapproche aujourd’hui de son vrai niveau, celui d’un gardien moyen plus. Attention, Safonov est un bon gardien, mais je veux dire par là que ce n’est pas Alisson Becker, Donnarumma, Neuer et encore Courtois », explique l'ancien portier du PSG, qui va même jusqu'à classer le gardien de but international russe dans un chapeau 3 sur le plan européen. Reste que c'est lui qui sera dans les buts mercredi au Parc des Princes face à Liverpool. Mais pourrait-il survivre à ce poste de numéro 1 s'il faisait un match moyen contre les Reds ? Rien n'est moins sûr.
Et toujours dans les colonnes du quotidien francilien, Jérôme Alonzo pense que Matvei Safonov pourrait passer à la trappe s'il se rate lors du premier rendez-vous face à Liverpool, relançant ainsi Lucas Chevalier, lequel se prépare toujours aussi sérieusement. « Je suis sûr que c’est lui qui jouera contre Liverpool. La question de Lucas Chevalier se posera si Safonov se loupe contre les Reds au Parc. Mais là, je peux vous dire que le coach aura mal à la tête parce que relance Lucas à Anfield, ça ne serait pas simple non plus », explique l'ancien portier.

Chevalier de retour dans les buts ?

De son côté, et toujours sur le même sujet, Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de but de Chelsea, pense que Matvei Safonov n'a pas grand-chose à craindre pour son statut de titulaire. « Luis Enrique est un entraîneur intelligent. Il a été patient avec Chevalier, il lui a laissé des opportunités de se refaire, il n’a aucune raison d’agir différemment avec Safonov. Surtout qu’ils ont du temps (...) Ce ne serait pas judicieux de tout remettre en question sur ce match », epxlique le technicien. Le mieux pour le portier russe serait de sortir une copie parfaite face à Liverpool et le débat serait terminé.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excusePSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse
PSG : Vitinha au Real Madrid, la majorité a parléPSG : Vitinha au Real Madrid, la majorité a parlé
PSG : Un missile russe tombe sur SafonovPSG : Un missile russe tombe sur Safonov
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_362260_0019
Ligue des Champions

LdC : Programme TV des quarts de finale

ICONSPORT_363682_0202
OM

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

ICONSPORT_363689_0029
Serie A

Serie A : L’Inter explose la Roma et fonce vers le titre

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 28e journée

Fil Info

06 avr. , 00:00
LdC : Programme TV des quarts de finale
05 avr. , 23:15
OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes
05 avr. , 22:49
Serie A : L’Inter explose la Roma et fonce vers le titre
05 avr. , 22:47
L1 : Programme TV et résultats de la 28e journée
05 avr. , 22:44
Battu à Monaco, l'OM n'est plus sur le podium
05 avr. , 22:42
ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais
05 avr. , 22:00
Roberto De Zerbi c'est très fort, Tottenham hallucine
05 avr. , 21:30
Real : Rudiger s'énerve sur Camavinga, ça sent la fin
05 avr. , 21:00
L’Italie rêve de Guardiola, il ne dit pas non

Derniers commentaires

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

wow. super vanne !

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading