PSG : Luis Enrique martyrise un joueur et s'excuse

Le PSG a pris le meilleur sur Toulouse ce vendredi soir en Ligue 1. Gonçalo Ramos a eu le temps de se mettre en évidence, inscrivant notamment un but précieux.

Le Paris Saint-Germain a creusé l’écart sur le RC Lens suite à son succès face à Toulouse ce vendredi soir en Ligue 1. Le club de la capitale a fait le travail pour venir à bout d’une formation toulousaine courageuse. Luis Enrique avait décidé de faire tourner pour la réception du Téfécé. L’Espagnol n’avait en revanche pas choisi de titulariser Gonçalo Ramos. Mais l’international portugais est tout de même entré en fin de rencontre. Suffisant pour l’ancien joueur de Benfica, qui s’est mis en évidence en inscrivant un but. De quoi impressionner un peu plus les fans et observateurs du PSG , mais aussi Luis Enrique, qui s’en veut presque de ne pas lui accorder davantage de confiance.

Gonçalo Ramos, Luis Enrique s’en veut

Au sortir du match contre Toulouse, au micro de Ligue 1+, l’ancien entraîneur du Barça a en effet fait un aveu assez clair concernant Gonçalo Ramos : « La vie d’un entraîneur, c’est dur. On pense à gérer le match et l’état des joueurs. (...) Il faut savoir que pour gagner des trophées, on a besoin de tous les joueurs. (...) Je voudrais souligner Gonçalo Ramos. Il a joué cinq minutes et a marqué. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il me montre toujours que je me trompe. Je veux souligner ce qu’a fait Gonçalo. »

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Gonçalo Ramos manque cruellement de temps de jeu, mais répond très souvent présent lorsque Luis Enrique fait appel à lui. Cette saison, le Portugais a inscrit 12 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues, un cas unique dans toute l'Europe puisque Ramos est le remplaçant le plus efficace du Vieux Continent. Très précieux pour les champions d’Europe, même si Ramos pourrait bien vivre ses derniers mois comme joueur du Paris Saint-Germain.