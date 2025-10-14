le psg s active pour virer safonov iconsport 267396 0168 397791

PSG : Safonov enrage, il veut partir

PSG14 oct. , 19:00
parQuentin Mallet
0
En manque total de temps de jeu depuis le début de la saison, Matvey Safonov se dit prêt à quitter le Paris Saint-Germain pour relever de nouveaux défis ailleurs et, surtout, avoir plus de temps de jeu dans un autre club.
La saison dernière, Matvey Safonov a eu la chance de tomber sur un Luis Enrique particulièrement désireux de faire tourner son effectif, y compris au poste de gardien de but. A de nombreuses reprises, le portier russe a pris la place de Gianluigi Donnarumma pour garder les cages du Paris Saint-Germain. Au total, ce ne sont pas moins de 17 matchs que l'ancien de Krasnodar a disputés, dont 2 en Ligue des champions ainsi que la finale de la Coupe de France. Mais cette saison 2025-2026 est bien plus compliquée pour lui. L'arrivée de Lucas Chevalier, venu pour prendre la place de numéro 1 à Donnarumma, a totalement annihilé ses chances de jouer. Aucune minute de temps de jeu comptée depuis le coup d'envoi de la première journée de Ligue 1 mi-août. Le temps se faisant long, Matvey Safonov a pris la parole pour le média russe Sport Express afin d'exprimer son mécontentement, tout en ouvrant la porte à un départ.

Safonov est clair sur son avenir

« Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je suis parti (de Russie, ndlr) pour surmonter des difficultés et il serait étrange de renoncer à cela. Au contraire, il faut les surmonter. Mais toute proposition doit être examinée, donc tout dépendra de la situation au moment de la fenêtre des transferts. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d’avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser », a déclaré celui qui était titulaire lors de la réception de l'Iran par la Russie en match amical le 10 octobre dernier.

Une chose est sûre : Lucas Chevalier étant particulièrement bien en place au poste de gardien de but, Matvey Safonov va très clairement devoir réfléchir à son avenir s'il veut obtenir plus de temps de jeu. Ce n'est en tout cas pas au Paris Saint-Germain qu'il deviendra un titulaire régulier.
0
