Julian Alvarez

Simeone l'insupporte, il veut signer au PSG

14 oct.
Hadrien Rivayrand
Le PSG choisit avec beaucoup de minutie les joueurs qu'il veut recruter. Le club de la capitale française ne dirait notamment pas non à la venue d'un nouvel attaquant Luis Enrique compatible. 
Le Paris Saint-Germain n'a pas voulu bouleverser son effectif suite à son titre en Ligue des champions l'été dernier. L'idée de Luis Enrique était de continuer à faire confiance à un groupe qui a tout gagné ou presque. Mais dans quelques mois, tout pourrait changer. Les avenirs de joueurs comme Lee Kang-In ou encore Gonçalo Ramos ne sont pas gravés dans le marbre. D'ailleurs, le PSG pourrait en profiter pour recruter un joueur que Luis Enrique adore, à savoir Julian Alvarez. 

Alvarez prêt à dire oui au PSG 

Déjà, au moment de quitter Manchester City, l'international argentin avait une proposition du PSG. Mais il a finalement préféré rejoindre l'Atlético Madrid de Diego Simeone, son compatriote. Malgré de très belles performances avec le club espagnol, Julian Alvarez n'est pas vraiment heureux à Madrid. Les raisons ? La méthode Simeone et le style de jeu pratiqué par les Colchoneros. Selon les informations de Don Balon, le champion du monde 2022 a pris une décision : quitter l'Atlético Madrid, avec en tête l'idée de rejoindre deux clubs : le Bayern Munich ou... le PSG ! Julian Alvarez sait que Luis Enrique est un admirateur et aimerait beaucoup jouer dans son équipe. Il sait aussi que les champions d'Europe pourraient aligner les 80 millions d'euros demandés par l'Atlético. Alvarez ne serait aussi pas contre rejoindre également le Bayern, mais seulement si Harry Kane quittait le club. 

A noter que le natif de Calchin espère aussi une proposition du Barça. Mais les Catalans n'ont pas les fonds suffisants pour boucler sa venue. En tout cas, Alvarez semble de plus en plus proche de claquer la porte à l'Atlético. Et le PSG a une vraie chance de renforcer son effectif avec un joueur jeune, polyvalent et fiable au plus haut niveau. Tout ce que Luis Enrique adore. 
