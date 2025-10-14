Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire

Ce mardi soir dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, le Portugal reçoit la Hongrie. Un match que devrait disputer Vitinha, en très grande forme.

Le Portugal est très bien parti pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Un succès face à la Hongrie ce mardi soir pourrait boucler l'affaire. Vitinha, en très grande forme ces dernières semaines, est un élément très important de la formation lusitanienne. Il espère d'ailleurs prendre la même dimension qu'il a avec le PSG avec sa sélection. Cela passera peut-être par un plus grand nombre de buts marqués. Car avec les champions d'Europe 2016, l'ancien du FC Porto n'a pas encore ouvert son compteur en 31 sélections.

Vitinha a fait son choix

Ces dernières heures devant la presse, le crack du PSG a préféré en rire, balançant un petit : « Demain ou en finale de Coupe du monde ». Le Portugal, fort d'une génération de joueurs assez impressionnante, aura une bonne chance de remporter le titre aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada l'été prochain. Vitinha, qui n'a donc pas encore marqué avec les Lusitaniens, est disposé à attendre jusqu'à la finale du Mondial pour le faire. Il aura néanmoins l'occasion de marquer bien avant avec les Portugais. Pour Roberto Martinez, sélectionneur portugais, Vitinha est actuellement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Avec Joao Neves, lui-aussi au PSG, ils composent une paire que tous les entraineurs rêveraient d'avoir dans leur équipe.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Vitinha a pris une nouvelle dimension, terminant d'ailleurs troisième du dernier Ballon d'Or. A 25 ans, il a en plus encore une belle marge de progression. A sa sélection d'en profiter pour enfin décrocher un titre mondial. Outre Vitinha, la Seleçao peut aussi profiter des bonnes dynamiques de Joao Neves, Nuno Mendes ou encore sur un Cristiano Ronaldo plus motivé que jamais pour rayonner avec le Portugal.