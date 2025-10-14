ICONSPORT_271414_0005

Le Real et le PSG négocient, c'est chaud

Parfois annoncé dans le viseur de l'OM, Endrick fait surtout rêver le PSG pour un gros coup cet hiver. Les négociations avec le Real sont compliquées. 
Très amoindri offensivement ces dernières semaines, le PSG profite des trêves internationales pour gagner un peu de temps et essayer de récupérer ses joueurs progressivement. Si les jeunes prennent le relai avec un certain talent, cela ne pourra pas fonctionner toute la saison comme ça. Paris envisage bien de se bouger cet hiver afin de recruter devant et discute avec le Real Madrid pour cela. 
Il y a un joueur qui reste totalement dans l’ombre de Kylian Mbappé cette saison. C’est Endrick, arrivé avec le statut de nouvelle pépite brésilienne de la Casa Blanca après Vinicius. L’attaquant de la Seleçao ne trouve pas sa place dans le système mis en place par Xabi Alonso. Il le paye au niveau de son temps de jeu, et craint de manquer la Coupe du monde 2026 en Amérique. 
Une solution à cela ? Partir le plus vite possible. Le Real Madrid ne dit pas non à une telle éventualité selon la presse espagnole. Le PSG s’est ainsi positionné pour récupérer Endrick, qu’il suivait déjà en 2023 avant qu’il ne rejoigne la capitale espagnole. Toutefois, les négociations portent surtout sur les conditions d’un éventuel prêt de l’ancien de Palmeiras. 
Le Real Madrid a écarté tout transfert définitif, signe que la pépite de 19 ans a encore un avenir en Liga. Le Paris SG veut bien envisager un prêt, mais uniquement s’il y a une option d’achat au bout. L’idée pour Luis Enrique est de développer un joueur au talent indéniable, non pas pour six mois, mais pour les années à venir. L’option d’achat apposée à l’éventuel prêt sera donc cruciale dans les négociations. 
Ce n’est pour le moment pas une issue envisagée par le Real Madrid, à moins que Florentino Pérez soit tenté de mettre un montant très élevé. La Maison Blanche avait déboursé 35 millions d’euros pour le faire venir du Brésil, avec également 25 millions d’euros de bonus éventuels en fonction de la carrière d’Endrick en Espagne. 

1
