PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

PSG13 nov. , 19:00
parQuentin Mallet
2
Fautif sur le seul et unique but encaissé par la Russie face au Pérou en match amical, Matvey Safonov ne rentre clairement pas à Paris avec l'étiquette d'un titulaire en devenir qui pourrait titiller Lucas Chevalier.
La saison dernière, malgré un exercice retentissant de Gianluigi Donnarumma et surtout particulièrement important dans la quête du triplé, Matvey Safonov avait réussi à avoir pas mal de temps de jeu. Au total, il a participé à 17 rencontres, ce qui représente un total assez élevé pour un gardien remplaçant. Cette saison toutefois, on ne peut pas en dire autant. Le remplacement de l'Italien par Lucas Chevalier a visiblement annihilé toutes les chances de voir le portier russe porter le maillot du Paris Saint-Germain.

PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-KhelaïfiPSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi
Le PSG est KO, le Barça crie victoireLe PSG est KO, le Barça crie victoire
Appelé avec sa sélection pour un match amical face au Pérou, Matvey Safonov a d'abord pu bénéficier des louanges de l'entraineur des gardiens de la Sbornaïa, Vitaly Kafanov, lequel estime qu'il n'a rien à envier à son concurrent au PSG et qu'il ne lui faudrait que trois rencontres pour montrer tout son talent. Titulaire face aux Péruviens, il a clairement gâché une cartouche.

La bourde de Safonov, Chevalier est tranquille

A la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, la Russie pensait s'adjuger une victoire relativement simple. Mais c'est finalement sans compter cette immense bourde de Matvey Safonov. Sur un tir très lointain d'Alex Varela qui n'apportait d'apparence aucun danger, le gardien russe s'est complètement troué et n'est pas parvenu à détourner le ballon hors de ses buts. Cette égalisation évitable a fini par sceller le score du match (1-1). Dans la foulée, Safonov est rentré à Paris - même si ce retour dans la capitale parisienne était prévu avant ce match.
S'il voulait profiter de la trêve internationale pour retrouver des sensations et de la confiance, c'est raté. Face au Pérou, il n'a eu à faire que deux arrêts pendant tout le match, mais n'a pas réussi à maintenir son équipe en avance au score. « Tous les grands gardiens ont connu ce genre de situation », a d'ailleurs expliqué Vitaly Kafanov à Sport Express, certainement déçu pour son poulain.
2
20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

salut Kvaracadabra , tu as raison ..... tessemann !

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Le problème est là, tout comme Donnarumma face à Navas à l'époque. Chevalier a le totem, il peut faire des bourdes qu'on n'excusera pas à son remplaçant. À partir de là, le duel est biaisé. Je veux bien qu'il y ait un temps d'adaptation, même si j'ai du mal à le comprendre dans le cas des gardiens, mais Chevalier, je ne vois vraiment aucune des qualités qu'il était censé apporter : relance aux pieds, sérénité dans les airs, impeccable sur sa ligne. Pour l'instant, il a montré des défaillances dans tous ces domaines, faisant regretter Donna...

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Oui j'avais vu ça ce matin... No comment, Chevalier est tranquille après ça

PSG : Willian Pacho prolonge son contrat jusqu'en 2030 !

Quel coup magnifique ce Pacho, incroyable. C'est très difficile de trouver de grand défenseurs centraux. Quelle progression en si peu de temps pour lui.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

J'espère qu'il se ménagera et jouera au ralenti et au pire des cas simulera une gêne pour sortir

