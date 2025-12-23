Endrick Real

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

OL23 déc. , 17:36
parQuentin Mallet
3
C'était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, c'est désormais officiel. Endrick est un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais. Du moins, pour les six prochains mois.
Dans le communiqué publié ce mardi 23 décembre, l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée d'Endrick sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros maximum jusqu'à la fin de la saison. « A seulement 19 ans, Endrick rejoint l’OL avec un vécu déjà solide au plus haut niveau et une maturité acquise dans des contextes de forte exigence sportive. Son profil offensif, son impact dans les zones décisives et son énergie constituent des atouts importants pour accompagner l’équipe dans la seconde partie de saison, marquée par de nombreux objectifs à atteindre », lit-on à son sujet.
S'il a un temps été évoqué du côté de l'Olympique de Marseille et chez des pensionnaires de Liga, Endrick a finalement privilégié le projet des Gones. L'OL avait à lui apporter une place de titulaire garantie d'office pour toute la durée de son aventure dans la capitale des Gaules, tout en lui permettant d'évoluer dans une équipe compétitive en Ligue 1 et en Ligue Europa. Un projet alléchant pour celui qui était cruellement en manque de temps de jeu au Real Madrid et qui avait besoin de se donner une chance de participer à la Coupe du monde 2026 aux yeux de Carlo Ancelotti.
On apprend d'ailleurs qu'Endrick sera présent dès le 29 décembre prochain, au moment de la reprise de l'entrainement collectif du groupe professionnel. L'occasion pour lui de rencontrer ses nouveaux coéquipiers, alors qu'il a désormais quelques jours pour prendre ses marques entre Rhône et Saône.
3
Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Dommage j'aurais aimé que tu paries plus, c'est pas avec ça que tu vas me rendre riche 🤣

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Bien pour 6mois ^^

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Il ne pourra pas faire pire que Satriano, l'OL avait grand besoin d'un 9 !

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

À lui de jouer maintenant. Il y a une grosse attente autour de lui

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Il fait ce qu’il veut. Si il veut aller à la fin de son contrat et partir libre c est son choix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

