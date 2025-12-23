Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

C'était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, c'est désormais officiel. Endrick est un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais. Du moins, pour les six prochains mois.

Dans le communiqué publié ce mardi 23 décembre, l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée d'Endrick sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros maximum jusqu'à la fin de la saison. « A seulement 19 ans, Endrick rejoint l’OL avec un vécu déjà solide au plus haut niveau et une maturité acquise dans des contextes de forte exigence sportive. Son profil offensif, son impact dans les zones décisives et son énergie constituent des atouts importants pour accompagner l’équipe dans la seconde partie de saison, marquée par de nombreux objectifs à atteindre », lit-on à son sujet.

S'il a un temps été évoqué du côté de l'Olympique de Marseille et chez des pensionnaires de Liga, Endrick a finalement privilégié le projet des Gones. L'OL avait à lui apporter une place de titulaire garantie d'office pour toute la durée de son aventure dans la capitale des Gaules, tout en lui permettant d'évoluer dans une équipe compétitive en Ligue 1 et en Ligue Europa. Un projet alléchant pour celui qui était cruellement en manque de temps de jeu au Real Madrid et qui avait besoin de se donner une chance de participer à la Coupe du monde 2026 aux yeux de Carlo Ancelotti.

On apprend d'ailleurs qu'Endrick sera présent dès le 29 décembre prochain, au moment de la reprise de l'entrainement collectif du groupe professionnel. L'occasion pour lui de rencontrer ses nouveaux coéquipiers, alors qu'il a désormais quelques jours pour prendre ses marques entre Rhône et Saône.