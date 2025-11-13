Le PSG est KO, le Barça crie victoire

Le PSG, et surtout Luis Enrique, rêvait de faire venir Eric Garcia cet hiver. Mais le joueur du FC Barcelone a utilisé les désirs du club parisien pour s'approcher d'une prolongation.

Ce n’était pas forcément le favori pour ce titre, mais après trois mois de compétition, la presse espagnole fait d’Eric Garcia le défenseur le plus solide du FC Barcelone cette saison. Un statut du à la solidité du joueur de 24 ans, rarement pris à défaut alors que ses coéquipiers ont souvent fait preuve d’irrégularité. Sa capacité à jouer en défense centrale ou comme latéral droit est un atout, tout comme sa qualité technique, même si certains lui reprochent de ne pas toujours être un défenseur dans l’âme.

Le natif de Barcelone a donc beaucoup d’atouts pour plaire à Luis Enrique en vue de se renforcer cet hiver. Et aussi pour plaire au PSG , car il sera en fin de contrat au mois de juin 2026. Le club parisien se voyait déjà lancer une offensive au mois de janvier et arriver avec une offre capable de convaincre Eric Garcia de changer de dimension. Et le Barça aurait bien été obligé de se montrer compréhensif étant donné qu’un départ libre au mois de juin se dessine.

Eric Garcia lors d'un entrainement au Camp Nou

Mais selon Sport, Hansi Flick a mis la pression à ses dirigeants pour régler la situation d’Eric Garcia, et ne pas le laisser partir cet hiver ni l’été prochain. Et cela a fonctionné évoque le quotidien espagnol, pour qui son agent, l’ancien joueur de la Masia Ivan de la Peña et Deco, le directeur sportif des Blaugrana, sont sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029, avec une année supplémentaire en option.

L’idée est désormais de finaliser cet accord et le signer absolument avant le 31 décembre 2025, histoire de ne pas laisser le PSG attaquer le dossier au lancement du mercato. Sport souligne que c’est bien le FC Barcelone qui a craqué dans ces négociations et a fini par accepter les conditions d’Eric Garcia pour prolonger. Ses bonnes performances et le fait que le Paris SG s’intéresse de très près à lui ont fait la différence, et vont certainement lui valoir le contrat qu’il voulait. De quoi faire enrager Luis Enrique, qui adore les joueurs issus du sérail barcelonais, mais qui a de grandes chances de devoir faire une impasse sur le défenseur catalan.