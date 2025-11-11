ICONSPORT_272571_0049 (1)
Lucas Chevalier

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

PSG11 nov. , 19:20
parQuentin Mallet
3
Après la polémique du « Like » et des performances en dents de scie avec le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier voit la menace Matvey Safonov se rapprocher de plus en plus. Un membre du staff de la sélection russe exhorte même Luis Enrique à lui laisser trois matchs pour prouver qu'il mérite sa place.
La hiérarchie des gardiens de but a toujours été un sujet complexe dans l'histoire récente du Paris Saint-Germain. Tout cela a commencé, globalement, avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma. L'opportunité de le recruter libre était trop belle, mais il est arrivé en concurrence avec un Keylor Navas sur un nuage. Petit à petit, l'Italien a fini par prendre une place de titulaire indiscutable, jusqu'à la saison dernière où il a été l'artisan majeur du sacre final en Ligue des champions.
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 24 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Pour autant, Luis Enrique avait besoin d'un autre profil et l'a poussé vers la sortie en demandant à sa direction de lui offrir Lucas Chevalier. Mais l'ancien du LOSC a beaucoup de mal à s'adapter malgré plusieurs mois de titularisation. Ajoutez à cela la polémique récente du « Like » sur une publication Instagram pro-RN et vous obtenez une sélection nationale russe qui s'interroge sur le traitement adressé à Matvey Safonov, le numéro 2 parisien.

Chevalier en danger ?

« Est-ce qu'il est irréaliste pour Matvey Safonov de passer devant Lucas Chevalier ? Je ne crois pas. Ces deux gardiens sont à peu près du même niveau. Il faut juste donner à Matvey au moins trois matchs d'affilée. Ensuite, il progressera de match en match. (...) Est-ce que le PSG craint qu'il prenne la place de Chevalier ? Je le pense, car il vaut 40 millions d'euros. Safonov veut jouer, mais il sait qu'il n'y a qu'un seul gardien », a expliqué Vitaly Kafanov, l'entraineur des gardiens de but de l'équipe nationale russe, au média Sport Express. 
Selon lui, l'écart de niveau entre les deux portiers parisiens est bien trop faible pour que Matvey Safonov n'ait pas la moindre chance de jouer. En attendant, Luis Enrique faisait beaucoup plus tourner la saison dernière, puisque Gianluigi Donnarumma n'a terminé la saison qu'avec 25 matchs de championnat joués. Pour le moment, le portier russe n'a pas encore eu la moindre seconde de temps de jeu.
3
