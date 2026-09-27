Sergio Camello

Janvier sera chaud, le PSG repart sur Sergio Camello

PSG27 sept. , 21:30
parAlexis Rose
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Suite à un début de saison plutôt mitigé, le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato hivernal, avec l’idée de potentiellement recruter un avant-centre comme Sergio Camello.
Sixième de Ligue 1, à cinq points du leader monégasque, le club de la capitale française ne connaît pas le départ rêvé durant cet exercice 2026-2027. Défait par Lens lors du Trophée des Champions en août et bousculé par de nombreuses équipes du championnat, le PSG monte toutefois en puissance avec des récents succès face à Brest (1-0) et l’OM (2-1).
Malgré tout, l’effectif de Luis Enrique semble clairement manquer de sang neuf, notamment en attaque. Au poste d’avant-centre, Ferran Torres a réussi de bons débuts avec 7 buts en 6 matchs, mais Ousmane Dembélé n’apporte pas autant que les saisons précédentes pour le moment. C’est donc avec l’envie d’apporter un peu de nouveauté dans le secteur offensif que Paris envisage de recruter un vrai numéro neuf en janvier prochain.

Le PSG avait déjà tenté Sergio Camello cet été

Selon les informations du compte insider @PSGInside_Actu, Paris s’intéresse de près à Sergio Camello, attaquant du Rayo Vallecano : « Paris n’a pas abandonné Sergio Camello. À la fin du mois d’août, le Paris Saint-Germain avait intensifié les contacts pour Sergio Camello. Malheureusement, le club parisien s’y est pris trop tard : le club espagnol n’avait plus la possibilité de recruter un autre attaquant pour compenser son départ. Malgré cet échec, les contacts seraient toujours maintenus. Cela pourrait donc clairement ouvrir la porte à une nouvelle offensive parisienne dès le mercato d’hiver ». Auteur d’un énorme début de saison, avec 7 buts en autant de matchs de Liga, l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid a tapé dans l’oeil de Luis Enrique en vue du prochain mercato, qui ne devrait pas être si actif que cela sachant que Paris prévoit de faire deux recrutements.

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OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

Autre grille de lecture jai gagné plus d'argent grace a L'OM que mac court en a gagné grace a L'OM.!! Si ca cest pas un truc de jobastre !!

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Autre grille de lecture: en engloutissant 700m€ dans l'OM, McCourt a mis dans l'OM 1/3 de sa fortune... D'ailleurs il serait intéressant de savoir combien vaut l'OM dans la fortune estimée des 1.5 milliards de McCourt

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Tu sais compter, mais tu ne comprends pas tout quoi…

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Wow quelle info !! Rien que nous commun des mortel tu places 20 000 sur un plan épargne ou un code vie sans rien y toucher 4 ans plus tard t'as 6000 euro en plus... alors pensez un peu a l'échelle des gros riches comme ca doit gonfler chaque année... quand j'entends des millionnaire qui ont tout perdu faut vraiment être con... des gagnant du loto qui se retrouvent sur la paille

Le PSG vote pour un Parc des Princes tout neuf à 70.000 places

Décidément la réalité est très dure à accepter :70.000 spectateurs ou comment un projet irréalisable sert de tuteur pour ne rien faire

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