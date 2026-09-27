Zidane

LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 28 septembre

Ligue des Nations28 sept. , 00:00
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
2e journée de la Ligue des Nations :
Lundi 28 septembre
Ligue A :
20h45 : Belgique - France (sur TF1)
Turquie - Italie (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue B :
18h00 : Géorgie - Ukraine (sur L'Equipe Live Foot)
20h45 : Irlande du Nord - Hongrie (sur L'Equipe Live Foot)
Roumanie - Bosnie-Herzégovine (sur L'Equipe Live Foot)
Suède - Pologne (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue C :
18h00 : Arménie - Monténégro (sur L'Equipe Live Foot)
Lettonie - Chypre
Articles Recommandés
ICONSPORT_374794_0187
Mercato

Le Real se réserve Cherki et Bouaddi

Klopp
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 27 septembre

ICONSPORT_375326_0121
Ligue des Nations

LdN : L'Allemagne se fait taper par la Grèce

Gonçalo Ramos
PSG

PSG : Le niveau de Gonçalo Ramos, le Milan AC était prévenu

Fil Info

27 sept. , 23:00
Le Real se réserve Cherki et Bouaddi
27 sept. , 22:43
LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 27 septembre
27 sept. , 22:41
LdN : L'Allemagne se fait taper par la Grèce
27 sept. , 22:30
PSG : Le niveau de Gonçalo Ramos, le Milan AC était prévenu
27 sept. , 22:00
OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente
27 sept. , 21:30
Janvier sera chaud, le PSG repart sur Sergio Camello
27 sept. , 21:00
Le Bayern a acté le départ de Michael Olise
27 sept. , 20:30
EdF : Traumatisé par Deschamps, Camavinga prévient Zidane
27 sept. , 20:00
L'OM n'en veut plus, la Juventus profite du cadeau

Derniers commentaires

Vente OM : Adidas prévenu d’un changement massif

T’es en contact direct avec eu apparemment 🤣

Vente OM : Adidas prévenu d’un changement massif

Toi🤣

OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

Et ce n'est sans doute pas fini. Mc Court a investi 300 millions de dollars dans les compétitions d'équitation aux Etats-Unis et ces compétitions rapportent beaucoup d'argent. Donc sa fortune risque d'augmenter encore et encore.

Janvier sera chaud, le PSG repart sur Sergio Camello

Rien a foutre de votre mercato.

OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

Autre grille de lecture jai gagné plus d'argent grace a L'OM que mac court en a gagné grace a L'OM.!! Si ca cest pas un truc de jobastre !!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading