Un grand nom au PSG cet hiver, ça se précise

Jeune joueur le plus courtisé d’Europe, JJ Gabriel est ciblé par le PSG, qui va tenter de le recruter dès cet hiver.

A seulement 15 ans, JJ Gabriel est sans conteste le jeune joueur le plus courtisé au monde. Dans le viseur du Bayern Munich, de Barcelone, du Real Madrid ou encore de Manchester City, le milieu offensif né à Enfield est également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le jeune Anglais d’1m74 entre parfaitement dans la politique de recrutement de Luis Campos et de Luis Enrique, les deux hommes ayant l’objectif de mettre la main sur les plus grands talents de demain et de les développer au PSG.

Le PSG va tenter JJ Gabriel cet hiver

JJ Gabriel va par conséquent faire l’objet d’une offensive très sérieuse de la part du club de la capitale dans les semaines à venir selon FootMercato. Une tendance confirmée par PSG Inside Actu, qui révèle que le double champion d’Europe en titre va tenter de recruter JJ Gabriel… dès cet hiver.

« Paris aurait accéléré les discussions avec le jeune Anglais et souhaiterait tout faire pour tenter de le convaincre de rejoindre le PSG dès cet hiver » explique le compte spécialisé avant de révéler que JJ Gabriel n’était pas insensible du tout à l’idée de rejoindre la capitale française lors du prochain explique le compte spécialisé avant de révéler que JJ Gabriel n’était pas insensible du tout à l’idée de rejoindre la capitale française lors du prochain mercato

« Le joueur serait très intéressé par le projet parisien, mais son dossier s’annonce particulièrement compliqué. Il dispose de nombreuses possibilités et peut choisir sa future destination, tandis que plusieurs grands clubs européens sont déjà intéressés par son profil » ajoute la source.

Autant dire que Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir se montrer particulièrement convaincants pour rafler la mise dans le dossier du prodige anglais de Manchester United, dont le nom est déjà connu à travers le monde au vu de sa cote phénoménale sur le marché des transferts. Le compte spécialisé précise par ailleurs qu’il « est déjà acquis » qu’il n’y aura pas plus de deux recrues au Paris Saint-Germain cet hiver. Il ne faudra donc pas s’attendre à une profonde refonte de l’effectif mais plutôt à quelques ajustements du côté de la direction du club Bleu et Rouge.