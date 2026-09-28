L2 : Cyril Linette et Marcelo en route pour Nantes

L’ex-agent Paulo Tavares mène actuellement un projet de reprise du FC Nantes qui, s’il abouti, pourrait impliquer quelques personnalités connus dans le monde du football comme Cyril Linette… ou Marcelo.

Quel avenir pour le FC Nantes ? 15e de Ligue 2 , le club détenu par Waldemar Kita pourrait enfin changer d’ère. Le propriétaire franco-polonais est cette fois décidé à se séparer de son club et selon L’Equipe, le projet mené par Paulo Tavares tient la corde dans l’optique d’un potentiel rachat. Dans son édition du jour, le quotidien national nous en apprend un peu plus sur les contours de ce projet piloté par l’ancien agent portugais. Un homme bien connu du football français serait impliqué dans le dossier en la personne de Cyril Linette.

Ancien directeur général de L’Equipe et candidat à la dernière élection à la présidence de la LFP, il pourrait occuper un poste stratégique au FC Nantes si le projet mené par Paulo Tavares venait à se concrétiser. En plus de Cyril Linette, un autre nom très étonnant apparaît dans le projet de reprise piloté par Paulo Tavares, celui de l’ancienne légende brésilienne du Real Madrid… Marcelo. Reste maintenant à savoir si le projet mené par l’ex-agent portugais tient réellement la route.

Lire aussi Les pays du Golfe zappent le rachat du FC Nantes

« Dans les affaires, plusieurs personnes l'ayant fréquenté soulignent sa fiabilité toute relative et ont du mal à croire au sérieux de son aventure nantaise » souligne L’Equipe dans son édition du jour. Autrement dit, mieux vaut attendre avant de s’enflammer pour les supporters nantais, lesquels pourraient tomber de haut dans les semaines à venir. Reste qu’un dirigeant tel que Cyril Linette a un profil très intéressant pour un club comme Nantes, à la recherche d’un rebond après une longue et douloureuse descente aux enfers jusqu’à la Ligue 2.