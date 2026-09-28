L2 : Cyril Linette et Marcelo en route pour Nantes

L2 : Cyril Linette et Marcelo en route pour Nantes

FC Nantes28 sept. , 10:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’ex-agent Paulo Tavares mène actuellement un projet de reprise du FC Nantes qui, s’il abouti, pourrait impliquer quelques personnalités connus dans le monde du football comme Cyril Linette… ou Marcelo.
Quel avenir pour le FC Nantes ? 15e de Ligue 2, le club détenu par Waldemar Kita pourrait enfin changer d’ère. Le propriétaire franco-polonais est cette fois décidé à se séparer de son club et selon L’Equipe, le projet mené par Paulo Tavares tient la corde dans l’optique d’un potentiel rachat. Dans son édition du jour, le quotidien national nous en apprend un peu plus sur les contours de ce projet piloté par l’ancien agent portugais. Un homme bien connu du football français serait impliqué dans le dossier en la personne de Cyril Linette.
Ancien directeur général de L’Equipe et candidat à la dernière élection à la présidence de la LFP, il pourrait occuper un poste stratégique au FC Nantes si le projet mené par Paulo Tavares venait à se concrétiser. En plus de Cyril Linette, un autre nom très étonnant apparaît dans le projet de reprise piloté par Paulo Tavares, celui de l’ancienne légende brésilienne du Real Madrid… Marcelo. Reste maintenant à savoir si le projet mené par l’ex-agent portugais tient réellement la route.

Lire aussi

Les pays du Golfe zappent le rachat du FC NantesLes pays du Golfe zappent le rachat du FC Nantes
« Dans les affaires, plusieurs personnes l'ayant fréquenté soulignent sa fiabilité toute relative et ont du mal à croire au sérieux de son aventure nantaise » souligne L’Equipe dans son édition du jour. Autrement dit, mieux vaut attendre avant de s’enflammer pour les supporters nantais, lesquels pourraient tomber de haut dans les semaines à venir. Reste qu’un dirigeant tel que Cyril Linette a un profil très intéressant pour un club comme Nantes, à la recherche d’un rebond après une longue et douloureuse descente aux enfers jusqu’à la Ligue 2.
Articles Recommandés
Manchester City Interdit De Recrutement La Sanction Tombe
Premier League

Manchester City interdit de recrutement, la sanction tombe

Openda Ne Restera Pas Lol A Informe La Juve
OL

Openda ne restera pas, l’OL a informé la Juve

Om Gabriel Heinze Propose A Marseille
OM

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

Un Grand Nom Au Psg Cet Hiver Ca Se Precise
PSG

Un grand nom au PSG cet hiver, ça se précise

Fil Info

28 sept. , 9:30
Manchester City interdit de recrutement, la sanction tombe
28 sept. , 9:00
Openda ne restera pas, l’OL a informé la Juve
28 sept. , 8:40
OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille
28 sept. , 8:20
Un grand nom au PSG cet hiver, ça se précise
28 sept. , 8:00
EdF : Lepaul titulaire, le gros coup de Zidane en Belgique
28 sept. , 00:00
LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 28 septembre
27 sept. , 23:00
Le Real se réserve Cherki et Bouaddi
27 sept. , 22:43
LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 27 septembre
27 sept. , 22:41
LdN : L'Allemagne se fait taper par la Grèce

Derniers commentaires

Manchester City interdit de recrutement, la sanction tombe

C'est le moindre mal , car comme tous les clubs anglais ils ont un effectif large

Openda ne restera pas, l’OL a informé la Juve

Comment faire un article avec… aucune info !

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

👍 si il y a un match que tu peux perdre, sans que ce soit un gros souci, c’est bien le match contre le Pgégé … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

C'est chaud pour un entraineur de démission après une défaite contre le double champion d'Europe en titre ... encore, ça serait contre le dernier, je dis pas, mais là, ce n'est pas avec un match de gala comme ça contre une des plus grosses écuries d'Europe qu'on peut se jauger. Sans compter que vous avez quand même produit quelque chose qui peut lui maintenir l'espoir sans vous liquéfier pendant 90 minutes comme certaines équipes qui jouent le PSG.

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

Pour le moment Bruno Génésio est l'entraineur de l'OM et même s'il commence à perdre patience, le changement d'entraineur n'est pas pour le moment la priorité de l'OM même si je croyais que Génésio démissionnerait après le match contre le PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading