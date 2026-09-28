Manchester City interdit de recrutement, la sanction tombe

Manchester City interdit de recrutement, la sanction tombe

Premier League28 sept. , 9:30
parCorentin Facy
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Reconnu de 114 chefs d’accusation, Manchester City craint le pire, y compris une exclusion de la Premier League. Le club anglais pourrait toutefois y échapper et se contenter d’une interdiction de recrutement.
C’est désormais confirmé, Manchester City a enfreint les règles financières du football britannique. Le club anglais a été reconnu coupable de 114 chefs d’accusation et la question est maintenant de savoir quelles seront les sanctions à l’encontre du club anciennement entraîné par Pep Guardiola. La presse anglaise lâche de nouvelles révélations chaque jour et au vu des derniers échos, on pouvait craindre une relégation en Championship, voire au-delà.
Selon le célèbre chanteur Liam Gallagher, grand fan de Manchester City qui a visiblement des informations en interne, le club anglais pourrait finalement échapper à une sanction de cette envergure. En revanche, Manchester City aura bien du mal à passer à côté d’une grosse amende et d’une interdiction de recrutement selon ses informations.
« Une personne très haute placée au club vient de me dire que si nous perdons notre appel (ce qui n’arrivera pas), nous écoperons d’une amende et d’une interdiction de recrutement, et c’est tout. Alors que tous les rageux névrosés et désespérés la ferment ! » a-t-il fait savoir sur X. Même si la sanction est importante, une interdiction de recrutement sonnerait comme un véritable soulagement pour les supporters de Manchester City.

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Car depuis plusieurs jours, c’est bien une relégation de la Premier League, voire même de tous les championnats professionnels anglais (jusqu’à la D4 inclus) qui est évoquée pour le club anglais. Bien heureusement, selon Liam Gallagher, les sanctions n’iront pas aussi loin. Reste toutefois à voir si cela se confirmera et si, comme pense le savoir le chanteur, Manchester City n’écopera que d’une simple interdiction de recrutement et si oui, pour quelle période.
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Derniers commentaires

Manchester City interdit de recrutement, la sanction tombe

C'est le moindre mal , car comme tous les clubs anglais ils ont un effectif large

Openda ne restera pas, l’OL a informé la Juve

Comment faire un article avec… aucune info !

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

👍 si il y a un match que tu peux perdre, sans que ce soit un gros souci, c’est bien le match contre le Pgégé … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

C'est chaud pour un entraineur de démission après une défaite contre le double champion d'Europe en titre ... encore, ça serait contre le dernier, je dis pas, mais là, ce n'est pas avec un match de gala comme ça contre une des plus grosses écuries d'Europe qu'on peut se jauger. Sans compter que vous avez quand même produit quelque chose qui peut lui maintenir l'espoir sans vous liquéfier pendant 90 minutes comme certaines équipes qui jouent le PSG.

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

Pour le moment Bruno Génésio est l'entraineur de l'OM et même s'il commence à perdre patience, le changement d'entraineur n'est pas pour le moment la priorité de l'OM même si je croyais que Génésio démissionnerait après le match contre le PSG.

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