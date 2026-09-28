OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

A l’OM, on craint déjà un départ de Bruno Genesio, fâché par les promesses non-tenues de Frank McCourt cet été. En cas de départ du technicien français, le nom de Gabriel Heinze a été proposé aux Phocéens.

Bruno Genesio est un entraîneur déçu et extrêmement frustré. L’ancien entraîneur du LOSC a rejoint l’OM plein d’enthousiasme et d’ambition cet été, mais le début de saison ne ressemble pas du tout à ce qu’il avait espéré. Et pour cause, Bruno Genesio était conscient des difficultés économiques du club phocéen, mais n’avait pas imaginé une seconde qu’il ne pourrait même pas recruter de joueurs libres ou en prêt. Résultat : son équipe est 17e de Ligue 1 après cinq journées.

De quoi tendre sérieusement l’ancien Lyonnais, déçu par les promesses non-tenues de Frank McCourt . Certains en interne craignent même un départ de Bruno Genesio avant la fin de la saison. Si ce scénario cauchemardesque venait à voir le jour, un nom bien connu des supporters marseillais aurait le profil idéal pour prendre la place de Genesio sur le banc de l’OM : Gabriel Heinze. Nos confrères de But ont en tout cas soumis l’idée.

« Ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 2009 et 2011, Gabriel Heinze connaît parfaitement l’environnement marseillais et conserve une belle cote auprès d’une partie des supporters » souligne le média, et d’ajouter : « Après plusieurs expériences comme entraîneur principal, notamment à Vélez Sarsfield, Atlanta United et Newell’s Old Boys, l’Argentin a rejoint le staff de Mikel Arteta à Arsenal à l’été 2025. Son passé à l’OM, sa connaissance du club et son tempérament pourraient en faire un profil séduisant ».

La source glisse quatre autre idées à la direction de l’Olympique de Marseille en cas de départ de Bruno Genesio dans les semaines ou les mois à venir : Sergio Conceiçao, Laurent Blanc, Walid Regragui et Igor Tudor. Des profils séduisants même si du côté des supporters marseillais, on espère surtout conserver Bruno Genesio, dont la cote de sympathie est très bonne dans les travées du Vélodrome en dépit des mauvais résultats obtenus depuis le début de la saison.