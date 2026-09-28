OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

OM28 sept. , 8:40
parCorentin Facy
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A l’OM, on craint déjà un départ de Bruno Genesio, fâché par les promesses non-tenues de Frank McCourt cet été. En cas de départ du technicien français, le nom de Gabriel Heinze a été proposé aux Phocéens.
Bruno Genesio est un entraîneur déçu et extrêmement frustré. L’ancien entraîneur du LOSC a rejoint l’OM plein d’enthousiasme et d’ambition cet été, mais le début de saison ne ressemble pas du tout à ce qu’il avait espéré. Et pour cause, Bruno Genesio était conscient des difficultés économiques du club phocéen, mais n’avait pas imaginé une seconde qu’il ne pourrait même pas recruter de joueurs libres ou en prêt. Résultat : son équipe est 17e de Ligue 1 après cinq journées.
De quoi tendre sérieusement l’ancien Lyonnais, déçu par les promesses non-tenues de Frank McCourt. Certains en interne craignent même un départ de Bruno Genesio avant la fin de la saison. Si ce scénario cauchemardesque venait à voir le jour, un nom bien connu des supporters marseillais aurait le profil idéal pour prendre la place de Genesio sur le banc de l’OM : Gabriel Heinze. Nos confrères de But ont en tout cas soumis l’idée.
« Ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 2009 et 2011, Gabriel Heinze connaît parfaitement l’environnement marseillais et conserve une belle cote auprès d’une partie des supporters » souligne le média, et d’ajouter : « Après plusieurs expériences comme entraîneur principal, notamment à Vélez Sarsfield, Atlanta United et Newell’s Old Boys, l’Argentin a rejoint le staff de Mikel Arteta à Arsenal à l’été 2025. Son passé à l’OM, sa connaissance du club et son tempérament pourraient en faire un profil séduisant ».

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La source glisse quatre autre idées à la direction de l’Olympique de Marseille en cas de départ de Bruno Genesio dans les semaines ou les mois à venir : Sergio Conceiçao, Laurent Blanc, Walid Regragui et Igor Tudor. Des profils séduisants même si du côté des supporters marseillais, on espère surtout conserver Bruno Genesio, dont la cote de sympathie est très bonne dans les travées du Vélodrome en dépit des mauvais résultats obtenus depuis le début de la saison.
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C'est le moindre mal , car comme tous les clubs anglais ils ont un effectif large

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Comment faire un article avec… aucune info !

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

👍 si il y a un match que tu peux perdre, sans que ce soit un gros souci, c’est bien le match contre le Pgégé … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

C'est chaud pour un entraineur de démission après une défaite contre le double champion d'Europe en titre ... encore, ça serait contre le dernier, je dis pas, mais là, ce n'est pas avec un match de gala comme ça contre une des plus grosses écuries d'Europe qu'on peut se jauger. Sans compter que vous avez quand même produit quelque chose qui peut lui maintenir l'espoir sans vous liquéfier pendant 90 minutes comme certaines équipes qui jouent le PSG.

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

Pour le moment Bruno Génésio est l'entraineur de l'OM et même s'il commence à perdre patience, le changement d'entraineur n'est pas pour le moment la priorité de l'OM même si je croyais que Génésio démissionnerait après le match contre le PSG.

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