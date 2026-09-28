EdF : Lepaul titulaire, le gros coup de Zidane en Belgique

EdF : Lepaul titulaire, le gros coup de Zidane en Belgique

Equipe de France28 sept. , 8:00
parCorentin Facy
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Comme il l’avait promis en conférence de presse, Zinedine Zidane va largement remanier son effectif pour le déplacement en Belgique. Esteban Lepaul va en profiter pour fêter sa première titularisation.
Vainqueur de son premier match à la tête des Bleus, vendredi soir en Turquie, Zinedine Zidane vise la passe de deux ce lundi en Belgique. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a bien sûr l’ambition de l’emporter au stade du Roi Baudouin mais pour autant, l’ex-entraîneur du Real Madrid va largement faire tourner son effectif. Comme il l’avait laissé sous-entendre lors de ses dernières prises de parole, Zinedine Zidane va changer plusieurs joueurs par rapport au onze de départ qui a démarré en Turquie. La tendance s’est confirmée dimanche soir à l’occasion de l’entraînement de veille de match des Bleus, avec plusieurs surprises qui se dessinent.

Neuf changements dans la compo française ?

Seulement deux joueurs alignés dans le onze de départ contre la Turquie pourraient démarrer en Belgique : Mike Maignan et Adrien Rabiot. Pour le reste, neuf changements vont agrémenter la composition de Zinedine Zidane. En point d’orgue, la première titularisation d’Esteban Lepaul à la pointe de l’attaque de l’équipe de France en lieu et place d’Ousmane Dembélé, probable remplaçant. L’attaquant du Stade Rennais pourrait démarrer aux côtés de Désiré Doué à droite et de Bradley Barcola à gauche.
Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga et Lucas Da Cunha sont pressentis pour épauler Adrien Rabiot, lequel devrait par ailleurs porter le brassard de capitaine. Enfin, le secteur défensif sera lui aussi fortement remodelé à l’occasion de ce déplacement en Belgique. Andy Diouf à gauche et Jérémy Jacquet, dans l’axe avec Dayot Upamecano, vont fêter leur première sélection. Le couloir droit sera occupé par Pierre Kalulu, poussant Jules Koundé sur le banc. Reste maintenant à voir si cette composition, travaillée par le staff de Zinedine Zidane lors de la mise en place tactique de veille de match, se confirmera ce lundi soir à l’occasion du match face aux Diables Rouges à Bruxelles.
Le onze probable des Bleus en Belgique : Maignan, Kalulu, Jacquet, Upamecano, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Camavinga, Doué, Barcola, Lepaul.

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C'est le moindre mal , car comme tous les clubs anglais ils ont un effectif large

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Comment faire un article avec… aucune info !

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

👍 si il y a un match que tu peux perdre, sans que ce soit un gros souci, c’est bien le match contre le Pgégé … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

C'est chaud pour un entraineur de démission après une défaite contre le double champion d'Europe en titre ... encore, ça serait contre le dernier, je dis pas, mais là, ce n'est pas avec un match de gala comme ça contre une des plus grosses écuries d'Europe qu'on peut se jauger. Sans compter que vous avez quand même produit quelque chose qui peut lui maintenir l'espoir sans vous liquéfier pendant 90 minutes comme certaines équipes qui jouent le PSG.

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

Pour le moment Bruno Génésio est l'entraineur de l'OM et même s'il commence à perdre patience, le changement d'entraineur n'est pas pour le moment la priorité de l'OM même si je croyais que Génésio démissionnerait après le match contre le PSG.

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