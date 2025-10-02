PSG : Pierre Ménès s'attaque à Vitinha

En difficulté lors de la première mi-temps, le PSG a affiché un tout autre visage après le repos. A l’image d’un Vitinha aux deux visages, le club parisien a réagi pour s’imposer au forceps face au FC Barcelone.

Longtemps incertain pour le déplacement à Barcelone ce mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des Champions, Vitinha était finalement en mesure de tenir sa place. Au contraire de son compatriote Joao Neves , qui déclaré forfait au dernier moment, l’ancien joueur du FC Porto était titulaire devant la défense. Sa première mi-temps a toutefois été très compliquée. A l’origine du but concédé par le PSG, Vitinha a perdu un nombre important de ballons. Le Portugais n’était clairement pas dans son assiette, au point où l’on pouvait se demander si Luis Enrique avait bien fait de le titulariser. La mauvaise première mi-temps de Vitinha n’est d’ailleurs pas passée inaperçue auprès de Pierre Ménès.

« Le PSG a réussi à faire tourner le match en deuxième mi-temps. C’est peut-être aussi propre à la prestation de Vitinha qui a été en grande difficulté en première mi-temps. C’est lui qui perd le ballon sur le but de Torres et il a perdu beaucoup de ballons en première période » juge le journaliste sur sa chaîne YouTube. Fort heureusement, le PSG a pu compter sur un Vitinha d’un tout autre niveau après le repos, ce qui a permis aux Parisiens de retrouver une supériorité technique et de renverser le Barça malgré les nombreuses absences au sein de son effectif.

« En seconde période, on a retrouvé le vrai Vitinha et quand le PSG peut compter sur le vrai Vitinha, le PSG est plus rayonnant. Paris a mieux utilisé les problèmes rédhibitoires d’alignement du Barça sur le plan défensif. Paris a gagné beaucoup de duels individuels au niveau des dribbles, notamment avec Nuno Mendes. Le jeune Mbaye a beaucoup percuté, Barcola aussi même s’il a été pauvre dans la finition. Luis Enrique a bien joué en plaçant Barcola à droite et Mbaye à gauche où il est beaucoup plus à l’aise » a analysé l’ancien journaliste de Canal+, rassuré par la seconde mi-temps de Vitinha après 45 premières minutes très difficiles de la part du milieu de terrain portugais à Montjuic. Un match qui prouve, si cela était encore nécessaire, à quel point l’ancien maestro du FC Porto est indispensable pour le bon rendement du Paris Saint-Germain.