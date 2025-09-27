PSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout Paris

Le PSG a fait la découverte de deux Titis formés au club et qui ont démarré en Ligue 1 ce samedi contre Auxerre : Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal.

Comme à Marseille lundi soir, Luis Enrique était confronté à de nombreuses blessures ce samedi pour la réception de l’AJ Auxerre. Le PSG s’en est sorti grâce aux buts de ses deux défenseurs Beraldo et Zabarnyi (2-0), mais les solutions étaient peu nombreuses dans le secteur offensif. La preuve, l’entraîneur du PSG a fait entrer deux jeunes joueurs formés au club et qui ont démarré en Ligue 1 ce samedi : Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal. Le premier cité, entré à la 62e minute de jeu à la place de Senny Mayulu, a marqué des points.

Associé à Gonçalo Ramos sur le front de l’attaque parisienne, le natif d’Arpajon (18 ans) s’est montré très actif, se procurant quelques situations intéressantes sur les buts de l’AJ Auxerre. Dès sa première apparition, Quentin Ndjantou a séduit les supporters parisiens. « Ndjantou qui es-tu mon pote c'est quoi ce niveau de dingue la » a notamment publié sur X l’Immigré Parisien. Le compte @Panams75 est lui aussi sous le charme. « Quentin Ndjantou, vous me le surveillez bien ce petit » a-t-il posté. Spécialiste du mercato parisien, PSG Inside Actu n’est pas non plus passé à côté de ce talent brut. « Ndjantou n'a pas peur de provoquer et de tenter sa chance. Bonne rentrée je trouve » estime-t-il.

« Surveillez-moi bien ce jeune Ndjantou, il est archi intéressant ce petit », « Je démarre le train Ndjantou il m’a déjà convaincu les gars qui veut monter » ou encore « Dommage pour Quentin Ndjantou qui fait déjà un meilleur match que le numéro 9 de la soirée » pouvait-on lire ce samedi sur X, où le jeune attaquant parisien de 18 ans a déjà conquis tout le monde. C’est prometteur, d’autant que l’on risque de le revoir à l’oeuvre dans les prochaines semaines au vu des absences dans le secteur offensif du PSG avec ce samedi une nouvelle blessure à déplorer, celle de Khvicha Kvaratskhelia.