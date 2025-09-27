ICONSPORT_270989_0107
Quentin Ndjantou

PSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout Paris

PSG27 sept. , 23:20
parCorentin Facy
1
Le PSG a fait la découverte de deux Titis formés au club et qui ont démarré en Ligue 1 ce samedi contre Auxerre : Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal.
Comme à Marseille lundi soir, Luis Enrique était confronté à de nombreuses blessures ce samedi pour la réception de l’AJ Auxerre. Le PSG s’en est sorti grâce aux buts de ses deux défenseurs Beraldo et Zabarnyi (2-0), mais les solutions étaient peu nombreuses dans le secteur offensif. La preuve, l’entraîneur du PSG a fait entrer deux jeunes joueurs formés au club et qui ont démarré en Ligue 1 ce samedi : Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal. Le premier cité, entré à la 62e minute de jeu à la place de Senny Mayulu, a marqué des points.
Associé à Gonçalo Ramos sur le front de l’attaque parisienne, le natif d’Arpajon (18 ans) s’est montré très actif, se procurant quelques situations intéressantes sur les buts de l’AJ Auxerre. Dès sa première apparition, Quentin Ndjantou a séduit les supporters parisiens. « Ndjantou qui es-tu mon pote c'est quoi ce niveau de dingue la » a notamment publié sur X l’Immigré Parisien. Le compte @Panams75 est lui aussi sous le charme. « Quentin Ndjantou, vous me le surveillez bien ce petit » a-t-il posté. Spécialiste du mercato parisien, PSG Inside Actu n’est pas non plus passé à côté de ce talent brut. « Ndjantou n'a pas peur de provoquer et de tenter sa chance. Bonne rentrée je trouve » estime-t-il.

« Surveillez-moi bien ce jeune Ndjantou, il est archi intéressant ce petit », « Je démarre le train Ndjantou il m’a déjà convaincu les gars qui veut monter » ou encore « Dommage pour Quentin Ndjantou qui fait déjà un meilleur match que le numéro 9 de la soirée » pouvait-on lire ce samedi sur X, où le jeune attaquant parisien de 18 ans a déjà conquis tout le monde. C’est prometteur, d’autant que l’on risque de le revoir à l’oeuvre dans les prochaines semaines au vu des absences dans le secteur offensif du PSG avec ce samedi une nouvelle blessure à déplorer, celle de Khvicha Kvaratskhelia.
1
Derniers commentaires

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On a prit la première place c est le principal.

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

Certes, cela dit chaque point compte et terminer dans le top 8 peut bien faciliter la suite de la compét.

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

Vraiment pénible on mange encore notre pain noir ...positif : la trêve arrive et donnera l'occasion à certains de se refaire une santé

PSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout Paris

Toujours des gens pour sombrer dans l'excés pour faire du clic. Il est certes audacieux et a du potentiel, sinon Lucho ne l'aurait pas appelé ni fait rentrer, mais il est tout neuf il a du boulot à accomplir avant de s'enflammer. Laissons Luis s'occuper de lui et éventuellement lui donner plus de temps en pros, ce qui n'est pas souhaitable à court terme sinon ca signifique qu'on subit toujours l'hécatombe.

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

Au rythme des blessures on risque bien d'être champions avec l'équipe B ou C comme disent nos détracteurs 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

