PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

Le PSG ne s'en sort plus avec ses blessés. Tandis que Vitinha est sorti à la 35e minute contre Auxerre, Khvicha Kvaratskhelia est lui aussi touché.

L'international géorgien a terminé la première mi-temps sur une jambe face à l'AJ Auxerre ce samedi soir au Parc des Princes (1-0 à la pause). Alors que Luis Enrique a fait sortir Vitinha à la 35e minute, probablement par précaution, Khvicha Kvaratskhelia est lui aussi touché. Cela semble être l'ischio pour l'ancien joueur de Naples, dont la sortie semble s'imposer pour la seconde période. Une mauvaise nouvelle de plus pour le PSG, décidément frappé par une terrible série de blessures.

MAJ 22h10 : Les doutes se confirment pour Khvicha Kvaratskhelia, touché physiquement et qui a été remplacé à la mi-temps par Bradley Barcola. Une tuile de plus pour le PSG à quatre jours du déplacement à Barcelone.