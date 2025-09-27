PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Déjà fortement touché par les blessures, le Paris Saint-Germain a vu Vitinha sortir du terrain après 34 minutes contre Auxerre.

Le milieu portugais marchait tranquillement, ce qui pouvait rassurer les supporters parisiens. Cependant, son compatriote Joao Neves était sorti de la même manière contre l'Atalanta avant de rater le Classique à Marseille. Nouveau coup dur à venir pour le PSG à Barcelone ? Le doute est total quant à la sortie de l’ancien joueur du FC Porto, lequel semblait dans l’incompréhension au moment de devoir céder sa place aussi tôt dans la rencontre.