ICONSPORT_272084_0073

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

PSG27 sept. , 21:46
parMehdi Lunay
Déjà fortement touché par les blessures, le Paris Saint-Germain a vu Vitinha sortir du terrain après 34 minutes contre Auxerre.
Le milieu portugais marchait tranquillement, ce qui pouvait rassurer les supporters parisiens. Cependant, son compatriote Joao Neves était sorti de la même manière contre l'Atalanta avant de rater le Classique à Marseille. Nouveau coup dur à venir pour le PSG à Barcelone ? Le doute est total quant à la sortie de l’ancien joueur du FC Porto, lequel semblait dans l’incompréhension au moment de devoir céder sa place aussi tôt dans la rencontre.
Derniers commentaires

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

Impeccable !! La première place retrouvée.

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Victoire tranquille mais on risque de reperdre des joueurs.....ca va devenir difficile j espere que la trêve va pas nous crever les survivants

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je l'avais pas vu pff

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Vraiment top que Lucho donne du temps à ces titis, tout le monde est gagnant ça soulage les cadres et leur permet de se frotter un peu au monde pro

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pour ça on ne change pas nos habitudes 😀

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading