L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

Ligue 127 sept. , 23:02
parMehdi Lunay
1
6e journée de Ligue 1 :
Parc des Princes
PSG-Auxerre 2-0
Buts : Zabarnyi (32e), Beraldo (54e)
Malgré une équipe décimée par les blessures, le PSG a battu facilement Auxerre 2-0. Les Parisiens retrouvent leur trône de leader de Ligue 1.
Sans son Ballon d'Or Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain devait quand même écarter logiquement Auxerre. L'équipe remaniée de Luis Enrique se heurtait toutefois au solide bloc bourguignon et sa défense à cinq. Les occasions n'étaient pas nombreuses et il fallait une montée de Zabarnyi pour trouver l'ouverture. L'Ukrainien crucifiait Léon d'une belle volée après un service de Vitinha. Le milieu portugais ne célébrait pas longtemps puisqu'il sortait sur blessure deux minutes plus tard.
Après la pause, le PSG doublait la mise grâce à l'autre défenseur central Beraldo qui reprenait de la tête le centre parfait de Mayulu. Paris était à l'abri mais se relâchait. Cela profitait à l'AJA qui mettait en danger Chevalier. Danois trouvait le poteau (58e), Namaso les gants du portier parisien (66e). La défense parisienne offrait quelques occasions supplémentaires aux Auxerrois mais sans conséquence. 2-0, le PSG est en tête du championnat avant Lille-OL dimanche.

Ligue 1

27 septembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
Zabarnyi32'Lopes Beraldo54'
2
0
Match terminé
Auxerre
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
88
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
87
ENTRE
A. Dioussé El Hadji
AuxerreAuxerre
SORT
E. Owusu
AuxerreAuxerre
Remplacement
80
ENTRE
M. Jangeal
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
K. Lee
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
77
R. Matondo
AuxerreAuxerre
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Derniers commentaires

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

Impeccable !! La première place retrouvée.

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Victoire tranquille mais on risque de reperdre des joueurs.....ca va devenir difficile j espere que la trêve va pas nous crever les survivants

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je l'avais pas vu pff

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Vraiment top que Lucho donne du temps à ces titis, tout le monde est gagnant ça soulage les cadres et leur permet de se frotter un peu au monde pro

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pour ça on ne change pas nos habitudes 😀

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

