L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

6e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes

Buts : Zabarnyi (32e), Beraldo (54e)

Malgré une équipe décimée par les blessures, le PSG a battu facilement Auxerre 2-0. Les Parisiens retrouvent leur trône de leader de Ligue 1.

Sans son Ballon d'Or Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain devait quand même écarter logiquement Auxerre. L'équipe remaniée de Luis Enrique se heurtait toutefois au solide bloc bourguignon et sa défense à cinq. Les occasions n'étaient pas nombreuses et il fallait une montée de Zabarnyi pour trouver l'ouverture. L'Ukrainien crucifiait Léon d'une belle volée après un service de Vitinha. Le milieu portugais ne célébrait pas longtemps puisqu'il sortait sur blessure deux minutes plus tard.

Après la pause, le PSG doublait la mise grâce à l'autre défenseur central Beraldo qui reprenait de la tête le centre parfait de Mayulu. Paris était à l'abri mais se relâchait. Cela profitait à l'AJA qui mettait en danger Chevalier. Danois trouvait le poteau (58e), Namaso les gants du portier parisien (66e). La défense parisienne offrait quelques occasions supplémentaires aux Auxerrois mais sans conséquence. 2-0, le PSG est en tête du championnat avant Lille-OL dimanche.