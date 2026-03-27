OM : Hojbjerg fait ses valises

Pourtant en fin de contrat en juin 2028, Pierre-Emile Hojbjerg réfléchit de plus en plus à quitter l'Olympique de Marseille l'été prochain. Le milieu danois de 30 ans compte faire un point sur la suite après les rendez-vous cruciaux de la fin de saison, alors que son avenir pourrait s'écrire ailleurs.

L'Equipe. En attendant les échéances importantes de la fin de saison, en club et en sélection, l'ancien joueur de Tottenham réfléchit de plus en plus à son avenir à Marseille. Avec une certaine volonté de départ… Pierre-Emile Hojbjerg est l'un des rares joueurs à avoir réussi à traverser les états d'âme de Roberto De Zerbi et sa faculté à changer de onze à chaque match cette saison. Le natif de Copenhague a disputé 3036 minutes cette saison, sur 3240 possibles, et est un leader technique incontestable. A tel point que Habib Beye lui a confié le brassard de capitaine, à la place de Leonardo Balerdi, dès son arrivée sur le banc de l' OM . Mais derrière les apparences, l'international danois de 30 ans vit une saison particulièrement difficile, selon. En attendant les échéances importantes de la fin de saison, en club et en sélection, l'ancien joueur de Tottenham réfléchit de plus en plus à son avenir à Marseille. Avec une certaine volonté de départ…

Hojbjerg réfléchit à un départ

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations du quotidien sportif français, selon lesquelles Pierre-Emile Hojbjerg ne serait pas contre un départ l'été prochain. Le milieu de terrain danois traverse une deuxième saison beaucoup plus compliquée, notamment à cause du départ d'Adrien Rabiot au mois d'août. Déjà amputé de Valentin Rongier dans l'entrejeu, le milieu phocéen s'est considérablement affaibli, ce qui a logiquement touché Hojbjerg. Sa volonté d'aiguiller ses coéquipiers sur le terrain à travers des grands gestes a d'ailleurs beaucoup de mal à passer chez certains partenaires. Comme si un voile de solitude s'était posé sur lui progressivement au fil de la saison.

En tout cas, ses premières pensées sont d'abord tournées vers les objectifs collectifs de l'OM et du Danemark. Avec son club, il espère pouvoir disputer jusqu'au bout la qualification pour la prochaine Ligue des champions, tandis qu'avec sa sélection, il a toujours une place pour la Coupe du monde en ligne de mire. Sachant que s'il veut forcer son départ, la Juventus l'attend toujours.