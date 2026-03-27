Pierre EMILE-HOJBJERG
Pierre EMILE-HOJBJERG

OM : Hojbjerg fait ses valises

OM27 mars , 8:20
parQuentin Mallet
16
Pourtant en fin de contrat en juin 2028, Pierre-Emile Hojbjerg réfléchit de plus en plus à quitter l'Olympique de Marseille l'été prochain. Le milieu danois de 30 ans compte faire un point sur la suite après les rendez-vous cruciaux de la fin de saison, alors que son avenir pourrait s'écrire ailleurs.
Pierre-Emile Hojbjerg est l'un des rares joueurs à avoir réussi à traverser les états d'âme de Roberto De Zerbi et sa faculté à changer de onze à chaque match cette saison. Le natif de Copenhague a disputé 3036 minutes cette saison, sur 3240 possibles, et est un leader technique incontestable. A tel point que Habib Beye lui a confié le brassard de capitaine, à la place de Leonardo Balerdi, dès son arrivée sur le banc de l'OM. Mais derrière les apparences, l'international danois de 30 ans vit une saison particulièrement difficile, selon L'Equipe. En attendant les échéances importantes de la fin de saison, en club et en sélection, l'ancien joueur de Tottenham réfléchit de plus en plus à son avenir à Marseille. Avec une certaine volonté de départ…

Hojbjerg réfléchit à un départ

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations du quotidien sportif français, selon lesquelles Pierre-Emile Hojbjerg ne serait pas contre un départ l'été prochain. Le milieu de terrain danois traverse une deuxième saison beaucoup plus compliquée, notamment à cause du départ d'Adrien Rabiot au mois d'août. Déjà amputé de Valentin Rongier dans l'entrejeu, le milieu phocéen s'est considérablement affaibli, ce qui a logiquement touché Hojbjerg. Sa volonté d'aiguiller ses coéquipiers sur le terrain à travers des grands gestes a d'ailleurs beaucoup de mal à passer chez certains partenaires. Comme si un voile de solitude s'était posé sur lui progressivement au fil de la saison.
En tout cas, ses premières pensées sont d'abord tournées vers les objectifs collectifs de l'OM et du Danemark. Avec son club, il espère pouvoir disputer jusqu'au bout la qualification pour la prochaine Ligue des champions, tandis qu'avec sa sélection, il a toujours une place pour la Coupe du monde en ligne de mire. Sachant que s'il veut forcer son départ, la Juventus l'attend toujours.
P. Højbjerg

P. Højbjerg

DenmarkDanemark Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs25
Buts2
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Faut arrêter. Lyon a perdu ses meilleurs joueurs, a failli être en faillite, descendre en ligue 2 et alors qu’ils sont quatrième on vient parler de catastrophe. Pour eux la saison est déjà réussie et une qualification en LDC serait un exploit inattendu.

OM : Hojbjerg fait ses valises

Je suis pas journaliste et ne prétend pas l'être, je ne sais pas où tu vas chercher ça? Hojbjerg en rajoute? oui. C'est le pire simulateur? non. C'est pas parce que tu as décidé qu'on était incapable d'être objectif que c'est vrai. Tu dis "le pire". Objectivement, c'est faux. C'est comme Aulas, ceux qui le détestaient, auraient adoré l'avoir chez eux.

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

OM : Hojbjerg fait ses valises

Tu le caches bien.

OM : Hojbjerg fait ses valises

je suis loin d'etre un haineux de marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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