OL : Couvé par Pierre Sage, ce Gone explose avec Lyon

Non mais, ils sont pire que Voici, Gala etc. En plus, ils reprennent ce que disent des anciens qui n'ont mm pas perçé (ou très peu) dans le monde du football donc bon.. Comme pr les girondins, si ils aiment tant le club, bé qu'ils mettent la main à la poche. Mais bon, c'est tellement Français de venir critiquer etc....
Niquer sa carrière ? Regarde l evolution de sa valeur marchande depuis qu il est parti au PSG, le nombre de trophées, gagnés, de demi finales, finales qu il a joué et gagné... En 2025 il est le joueur Europeen ayant joué le plus de match (73), il est passé de simple Espoir en jouant a l OL, a international A en selection depuis qu il joue au PSG ... Tu peux dire des conneries mais pas falsifier la réalité !!!
Et demain sur Foot01 : "Catastrophe à Lyon !... L'OL tout proche d'une relégation en Ligue2." Mdr Bah.... Il faut bien qu'ils attirent des lecteurs, les pauvres. 😏
A part un ou deux éléments , l'EDF fut bonne un bémol les "entrants " pas terrible sauf N' Kolo ganté
Alors les journalistes disent qu'il est nul quand il joue avec Lyon et quand il est au Brésil il est en forme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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« En défense, c’était un tigre » : le grand bond de Steeve #Kango du FC Vaulx à l’OL (Le Progrès 💶 : olplus.fr/Z1Ow4)