Steeve Kango

OL : Couvé par Pierre Sage, ce Gone explose avec Lyon

OL27 mars , 10:30
parAlexis Rose
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Lancé avec brio dans le grand bain des professionnels par Paulo Fonseca au cours des dernières semaines, Steeve Kango a été couvé par Pierre Sage avant de percer à l’Olympique Lyonnais.
Il y a un mois, peu de monde connaissait Steeve Kango, à part les vrais suiveurs de l’OL qui regardent les matchs de jeunes ou de l’équipe réserve. Et pourtant, en l’espace de deux semaines, le jeune latéral droit s’est déjà fait une place à part dans l’effectif de Paulo Fonseca. S’il a bien profité des absences de certains joueurs, comme Maitland-Niles (blessé), Hateboer ou Kamara (non qualifiés pour l’Europa League), le joueur de 19 ans a parfaitement su saisir sa chance pour ses grands débuts sous le maillot de l’OL.

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Plongé dans le grand bain avec une place de titulaire en huitième de finale aller de l’Europa League contre le Celta Vigo le 12 mars dernier, Kango n’avait pas eu froid aux yeux ce soir-là. Puisqu’en Espagne, il avait tout simplement été l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse côté lyonnais. Suite à ce premier rendez-vous réussi, il a enchaîné lors du match retour tout en effectuant deux entrées en jeu en Ligue 1 face au Havre et Monaco.

Steeve Kango, un élève de Pierre Sage

De quoi lancer pour de bon sa carrière ? Tout le monde l’espère autour du Groupama Stadium, et notamment à l’académie, où l’éclosion de Kango ne surprend pas tellement. « Malgré quelques manques tactiques et techniques, c’est un moteur de l’équipe réserve sur la motivation, et un défenseur difficile à passer en un contre un. Ce qui lui arrive n’était pas forcément prévu, mais on voit qu’il peut postuler en pro, il a su saisir la chance qui lui a été donnée », explique une source lyonnaise auprès du Progrès.
Suivi par les recruteurs de l’OL pendant la période Covid, le Gone du FC Vaulx a rejoint le centre de formation de l’OL en juillet 2021. Chez les jeunes, il a « appris les rigueurs du métier » grâce notamment à un certain Pierre Sage, ancien directeur du centre de formation de l’OL. Un club où il espère maintenant signer son premier contrat professionnel, lui qui arrive en fin de contrat stagiaire à l’issue de la saison. Mais vu ses débuts réussis sous le maillot de Gones, tout porte à croire que Kango sera bientôt récompensé de ses efforts, surtout si Fonseca continue de lui faire confiance sur la fin de saison.
S. Kango

S. Kango

FranceFrance Âge 19 Défenseur

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