ICONSPORT_362937_0236

Endrick provoque un clash après France-Brésil

Foot Mondial27 mars , 11:00
parClaude Dautel
2
Dans le groupe brésilien contre la France, Endrick n'a pas joué une seule seconde, alors qu'offensivement la Seleçao était désastreuse. Carlo Ancelotti provoque une polémique.
En l'absence de Neymar, qui n'avait pas été retenu pour ce match amical, le Brésil a fait une triste impression jeudi soir contre l'équipe de France. Même si Carlo Ancelotti est un excellent entraîneur, il ne peut décemment pas espérer gagner le prochain Mondial avec une telle formation. Tandis que Vinicius Jr sombrait dans le rôle d'avant-centre, le technicien italien n'a pas fait entrer en jeu Endrick. En forme avec l'Olympique Lyonnais, l'avant-centre de 19 ans a donc assisté du banc de touche à la défaite de la Seleçao (1-2) et sur les réseaux, les supporters brésiliens ont clashé Carlo Ancelotti. Ces derniers estiment que le sélectionneur n'avait rien à perdre en lançant Endrick face à la France.
Pour certains supporters brésiliens, l'ancien entraîneur du Real Madrid a clairement une dent contre Endrick, même s'il l'a tout de même convoqué pour ces deux matchs de préparation du Brésil. « Mais qu'est-ce qu'Endrick a fait à Carlo, franchement ? Vu sa forme actuelle, il ne l'a même pas fait jouer dans ce match ! J'en ai marre de ce type. Et à part Igor Thiago, ils n'ont même pas un vrai buteur », fulmine Ken, un influenceur brésilien, qui est aussi un supporter des Merengue. Ashton Kusher est lui aussi très incisif contre Carlo Ancelotti : « Ancelotti a encore beaucoup à faire et à apprendre ; il devrait se fier au talent plutôt qu'au battage médiatique. Il est impossible qu'Igor Thiago et João Pedro soient meilleurs qu'Endrick ».

Sans Neymar, la Seleçao ne fait plus peur

Bien évidemment ce débat sur l'impact offensif du Brésil est d'autant plus au coeur des débats que personne ne sait réellement si Neymar pourra être au top de sa forme pour le Mondial qui débute dans moins de trois mois. Seul le retour de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain semble en mesure de redonner du lustre à une formation qui en est à se demander si Endrick, un peu dans le dur à Lyon, est l'éventuel sauveur. Rien ne va plus du côté de la Seleçao.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_266745_0217
OM

OM : Amine Harit déchire son billet retour

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
PSG

PSG : Kvaratskhelia refuse d'aller à Arsenal

Michele Kang et Michael Gerlinger - OL
OL

OL : Un gros sponsor pour sauver Lyon

foot flamini dement avoir 30 milliards d euros sur son compte en banque iconsport spi 190714 18 28214329
OM

L'OM vendu à Flamini, la réalité va faire très mal

Fil Info

27 mars , 13:30
OM : Amine Harit déchire son billet retour
27 mars , 13:00
PSG : Kvaratskhelia refuse d'aller à Arsenal
27 mars , 12:40
OL : Un gros sponsor pour sauver Lyon
27 mars , 12:20
L'OM vendu à Flamini, la réalité va faire très mal
27 mars , 12:00
Barcola 2030, le PSG prépare son annonce
27 mars , 11:30
France : Tchouaméni a tué la concurrence
27 mars , 10:30
OL : Couvé par Pierre Sage, ce Gone explose avec Lyon
27 mars , 10:00
PSG : Pourquoi le Real Madrid croit en la signature d’Hakimi
27 mars , 9:40
CAN : Le Maroc menace de saisir le trophée au Stade de France

Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, ça prend une tournure politique

J'ai souvenir d'une finale d'Europa ligue contre l'Atletico ou l'OM avait demandé un report OM/gimgamp et ça avait été refusé pourtant l'indice UEFA était aussi important et c'était une finale pas un quart deux poids deux mesures...

OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

Non mais, ils sont pire que Voici, Gala etc. En plus, ils reprennent ce que disent des anciens qui n'ont mm pas perçé (ou très peu) dans le monde du football donc bon.. Comme pr les girondins, si ils aiment tant le club, bé qu'ils mettent la main à la poche. Mais bon, c'est tellement Français de venir critiquer etc....

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Niquer sa carrière ? Regarde l evolution de sa valeur marchande depuis qu il est parti au PSG, le nombre de trophées, gagnés, de demi finales, finales qu il a joué et gagné... En 2025 il est le joueur Europeen ayant joué le plus de match (73), il est passé de simple Espoir en jouant a l OL, a international A en selection depuis qu il joue au PSG ... Tu peux dire des conneries mais pas falsifier la réalité !!!

OL : Un gros sponsor pour sauver Lyon

Et demain sur Foot01 : "Catastrophe à Lyon !... L'OL tout proche d'une relégation en Ligue2." Mdr Bah.... Il faut bien qu'ils attirent des lecteurs, les pauvres. 😏

France : Tchouaméni a tué la concurrence

A part un ou deux éléments , l'EDF fut bonne un bémol les "entrants " pas terrible sauf N' Kolo ganté

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading