Endrick provoque un clash après France-Brésil

Dans le groupe brésilien contre la France, Endrick n'a pas joué une seule seconde, alors qu'offensivement la Seleçao était désastreuse. Carlo Ancelotti provoque une polémique.

En l'absence de Neymar, qui n'avait pas été retenu pour ce match amical, le Brésil a fait une triste impression jeudi soir contre l'équipe de France. Même si Carlo Ancelotti est un excellent entraîneur, il ne peut décemment pas espérer gagner le prochain Mondial avec une telle formation. Tandis que Vinicius Jr sombrait dans le rôle d'avant-centre, le technicien italien n'a pas fait entrer en jeu Endrick. En forme avec l'Olympique Lyonnais, l'avant-centre de 19 ans a donc assisté du banc de touche à la défaite de la Seleçao (1-2) et sur les réseaux, les supporters brésiliens ont clashé Carlo Ancelotti. Ces derniers estiment que le sélectionneur n'avait rien à perdre en lançant Endrick face à la France.

Pour certains supporters brésiliens, l'ancien entraîneur du Real Madrid a clairement une dent contre Endrick, même s'il l'a tout de même convoqué pour ces deux matchs de préparation du Brésil. « Mais qu'est-ce qu'Endrick a fait à Carlo, franchement ? Vu sa forme actuelle, il ne l'a même pas fait jouer dans ce match ! J'en ai marre de ce type. Et à part Igor Thiago, ils n'ont même pas un vrai buteur », fulmine Ken, un influenceur brésilien, qui est aussi un supporter des Merengue. Ashton Kusher est lui aussi très incisif contre Carlo Ancelotti : « Ancelotti a encore beaucoup à faire et à apprendre ; il devrait se fier au talent plutôt qu'au battage médiatique. Il est impossible qu'Igor Thiago et João Pedro soient meilleurs qu'Endrick ».

Sans Neymar, la Seleçao ne fait plus peur

Bien évidemment ce débat sur l'impact offensif du Brésil est d'autant plus au coeur des débats que personne ne sait réellement si Neymar pourra être au top de sa forme pour le Mondial qui débute dans moins de trois mois. Seul le retour de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain semble en mesure de redonner du lustre à une formation qui en est à se demander si Endrick, un peu dans le dur à Lyon, est l'éventuel sauveur. Rien ne va plus du côté de la Seleçao.