Pavel Sulc
Pavel Sulc

OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

OL27 mars , 8:40
parClaude Dautel
2
L'OL vit une saison terriblement contrastée. Après avoir enchaîné treize victoires consécutives, Lyon est tombé dans une spirale négative, puisque l'équipe de Paulo Fonseca a été sortie en Coupe de France, en Europa League et a quitté le podium de Ligue 1.
Entre les informations sur les coups tordus faits par John Textor à l'Olympique Lyonnais, et des résultats sportifs qui ont subitement piqué du nez, les supporters de l'OL vivent de nouveau un sale moment. Il reste désormais sept journées de Championnat pour éviter le pire, à savoir une saison sans aucune qualification européenne. Si pour l'instant, Endrick et ses coéquipiers sont quatrièmes, et peuvent toujours viser le podium, Lille, Monaco et dans une moindre mesure Rennes sont lancés aux trousses de Lyon et peuvent sortir Lyon des places européennes. Ancien joueur de l'OL, Enzo Reale n'est pas plus rassuré que cela et il admet que tout peut très mal se finir pour le club de Michele Kang.

L'OL a sept matchs pour éviter la catastrophe

S'exprimant dans l'émission TYDG, l'ancien milieu de terrain sait que tout peut basculer du mauvais côté dans l'ultime ligne droite. « La saison est pour l'instant correcte avec cette 4e place et les parcours dans les différentes coupes. Maintenant, attention, car la fin peut être dramatique s'ils ne se remettent pas à remporter des matchs. Les affiches à venir sont primordiales, rien que pour la confiance », explique Enzo Reale. Et le calendrier s'annonce particulièrement ardu pour l'Olympique Lyonnais puisqu'à l'exception des matchs contre Angers et Toulouse, l'OL jouera à Lorient, particulièrement dur à manier dans son stade, mais également le PSG au Parc, Auxerre, qui joue le maintien, Rennes, qui vise l'Europe et surtout finira la saison à domicile contre Lens, qui pourrait jouer pour le titre de Champion de France. Le challenge est donc réalisable pour l'équipe de Paulo Fonseca, même si pour cela il faudra montrer des qualités qui ont un peu disparu lors des derniers matchs. Le retour de plusieurs joueurs, dont celui de Pavel Sulc, apparu déjà très en forme contre Monaco, peut changer la donne. C'est tout ce que l'on espère du côté de Fourvière.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

OM : Hojbjerg fait ses valises

Tu le caches bien.

OM : Hojbjerg fait ses valises

je suis loin d'etre un haineux de marseille

OM : Hojbjerg fait ses valises

c qui tout le monde c'est vous les pseudo journaliste mdr je le dit pas depuis aujourd'hui sur hojbjerg moi je suis capable de dire que tolisso en rajoute mais vous etes incapable d'avoir un avis objectif sur vos joueurs c'est ouf tu regarderas bien hojbjerg qui tombe tout le temps et qui regarde direct l'arbitre pour voir si il siffle c'est un fait

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C'est pas la condition physique des joueurs qui fait les compos...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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