OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

L'OL vit une saison terriblement contrastée. Après avoir enchaîné treize victoires consécutives, Lyon est tombé dans une spirale négative, puisque l'équipe de Paulo Fonseca a été sortie en Coupe de France, en Europa League et a quitté le podium de Ligue 1.

Entre les informations sur les coups tordus faits par John Textor à l'Olympique Lyonnais, et des résultats sportifs qui ont subitement piqué du nez, les supporters de l'OL vivent de nouveau un sale moment. Il reste désormais sept journées de Championnat pour éviter le pire, à savoir une saison sans aucune qualification européenne. Si pour l'instant, Endrick et ses coéquipiers sont quatrièmes, et peuvent toujours viser le podium, Lille, Monaco et dans une moindre mesure Rennes sont lancés aux trousses de Lyon et peuvent sortir Lyon des places européennes. Ancien joueur de l'OL, Enzo Reale n'est pas plus rassuré que cela et il admet que tout peut très mal se finir pour le club de Michele Kang.

L'OL a sept matchs pour éviter la catastrophe

S'exprimant dans l'émission TYDG, l'ancien milieu de terrain sait que tout peut basculer du mauvais côté dans l'ultime ligne droite. « La saison est pour l'instant correcte avec cette 4e place et les parcours dans les différentes coupes. Maintenant, attention, car la fin peut être dramatique s'ils ne se remettent pas à remporter des matchs. Les affiches à venir sont primordiales, rien que pour la confiance », explique Enzo Reale. Et le calendrier s'annonce particulièrement ardu pour l'Olympique Lyonnais puisqu'à l'exception des matchs contre Angers et Toulouse, l'OL jouera à Lorient, particulièrement dur à manier dans son stade, mais également le PSG au Parc, Auxerre, qui joue le maintien, Rennes, qui vise l'Europe et surtout finira la saison à domicile contre Lens, qui pourrait jouer pour le titre de Champion de France. Le challenge est donc réalisable pour l'équipe de Paulo Fonseca, même si pour cela il faudra montrer des qualités qui ont un peu disparu lors des derniers matchs. Le retour de plusieurs joueurs, dont celui de Pavel Sulc, apparu déjà très en forme contre Monaco, peut changer la donne. C'est tout ce que l'on espère du côté de Fourvière.