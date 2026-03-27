OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

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On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!
Tu le caches bien.
je suis loin d'etre un haineux de marseille
c qui tout le monde c'est vous les pseudo journaliste mdr je le dit pas depuis aujourd'hui sur hojbjerg moi je suis capable de dire que tolisso en rajoute mais vous etes incapable d'avoir un avis objectif sur vos joueurs c'est ouf tu regarderas bien hojbjerg qui tombe tout le temps et qui regarde direct l'arbitre pour voir si il siffle c'est un fait
C'est pas la condition physique des joueurs qui fait les compos...
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