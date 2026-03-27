Sénégal CAN 2025
Sénégal CAN 2025

CAN : Le Maroc menace de saisir le trophée au Stade de France

CAN 202527 mars , 9:40
parClaude Dautel
0
Le Sénégal et le Pérou s'affronteront samedi (17 h) au Stade de France. Le Maroc a décidé de mettre en demeure les responsables du stade afin que le trophée de la CAN soit saisi si les Sénégalais l'exhibaient.
La France n'est pas concernée par les polémiques entre le Maroc et le Sénégal concernant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, les dirigeants du Stade de France viennent de recevoir une mise en demeure venue de Maître Mourad Elajouti, président du club des avocats au Maroc. Raison de cette menace : la possible présentation du trophée de la CAN aux spectateurs qui seront samedi dans le stade dionysien afin d'assister au match amical entre le Sénégal et le Pérou. Le Maroc considère que la décision de la CAF doit être immédiatement appliquée et que le Sénégal n'est pas le vainqueur de la CAN et usurpe donc un titre qu'il n'a pas. Les avocats marocains demandent donc que le trophée de la CAN soit saisi s'il devait être exhibé, comme cela est prévu.
Sur les réseaux sociaux, Maître Mourad Elajouti est très clair. « Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d’Exploitation du Stade de France ainsi qu’au groupe GLEvents. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe. La Fédération Sénégalaise de Football avait annoncé pour le 28 mars au Stade de France, une cérémonie de présentation du trophée de la CAN. Cette célébration repose sur un titre dont la FSF a été officiellement déchue par les instances sportives internationales. Par une décision définitive rendue le 17 mars 2026, le Jury d’Appel de la CAF a réattribué le titre au Maroc. En l'absence de décision suspensive du TAS, l'exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite Art. 835 du CPC (...- Nous nous réservons le droit de solliciter en référé d'heure à heure la MISE SOUS SÉQUESTRE JUDICIAIRE du trophée », précise le président du club des avocats au Maroc.
Pour l'instant, le Sénégal et le Stade de France n'ont pas réagi à cette mise en demeure venue du Maroc. Mais on voit mal comment les responsables de l'enceinte sportive pourront empêcher les joueurs sénégalais de présenter le trophée de la CAN si ces derniers ont décidé de le faire. Et à en croire les dernières rumeurs, cela sera bien le cas samedi prochain à Saint-Denis.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362532_0017
ASSE

ASSE : Ces cinq joueurs seront virés en fin de saison

ICONSPORT_362336_0360
RCSA

Strasbourg : Saison terminée pour Panichelli après une grave blessure !

Pavel Sulc
OL

OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

Pierre EMILE-HOJBJERG
OM

OM : Hojbjerg fait ses valises

Fil Info

27 mars , 9:20
ASSE : Ces cinq joueurs seront virés en fin de saison
27 mars , 9:00
Strasbourg : Saison terminée pour Panichelli après une grave blessure !
27 mars , 8:40
OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur
27 mars , 8:20
OM : Hojbjerg fait ses valises
27 mars , 8:00
PSG : La guerre ou Paris, le Qatar a tranché
27 mars , 7:30
Mohamed Salah : Le PSG, le Barça et le Real sont d’accord
27 mars , 7:00
OM : Habib Beye en danger, un étonnant fautif accusé
27 mars , 6:30
TV : Colombie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
26 mars , 23:36
CdM 2026 : Programme TV et résultats des demi-finales des barrages

Derniers commentaires

OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

Faut arrêter. Lyon a perdu ses meilleurs joueurs, a failli être en faillite, descendre en ligue 2 et alors qu’ils sont quatrième on vient parler de catastrophe. Pour eux la saison est déjà réussie et une qualification en LDC serait un exploit inattendu.

OM : Hojbjerg fait ses valises

Je suis pas journaliste et ne prétend pas l'être, je ne sais pas où tu vas chercher ça? Hojbjerg en rajoute? oui. C'est le pire simulateur? non. C'est pas parce que tu as décidé qu'on était incapable d'être objectif que c'est vrai. Tu dis "le pire". Objectivement, c'est faux. C'est comme Aulas, ceux qui le détestaient, auraient adoré l'avoir chez eux.

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

OM : Hojbjerg fait ses valises

Tu le caches bien.

OM : Hojbjerg fait ses valises

je suis loin d'etre un haineux de marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading