CAN : Le Maroc menace de saisir le trophée au Stade de France

Le Sénégal et le Pérou s'affronteront samedi (17 h) au Stade de France. Le Maroc a décidé de mettre en demeure les responsables du stade afin que le trophée de la CAN soit saisi si les Sénégalais l'exhibaient.

La France n'est pas concernée par les polémiques entre le Maroc et le Sénégal concernant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, les dirigeants du Stade de France viennent de recevoir une mise en demeure venue de Maître Mourad Elajouti, président du club des avocats au Maroc. Raison de cette menace : la possible présentation du trophée de la CAN aux spectateurs qui seront samedi dans le stade dionysien afin d'assister au match amical entre le Sénégal et le Pérou. Le Maroc considère que la décision de la CAF doit être immédiatement appliquée et que le Sénégal n'est pas le vainqueur de la CAN et usurpe donc un titre qu'il n'a pas. Les avocats marocains demandent donc que le trophée de la CAN soit saisi s'il devait être exhibé, comme cela est prévu.

Sur les réseaux sociaux, Maître Mourad Elajouti est très clair. « Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d’Exploitation du Stade de France ainsi qu’au groupe GLEvents. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe. La Fédération Sénégalaise de Football avait annoncé pour le 28 mars au Stade de France, une cérémonie de présentation du trophée de la CAN. Cette célébration repose sur un titre dont la FSF a été officiellement déchue par les instances sportives internationales. Par une décision définitive rendue le 17 mars 2026, le Jury d’Appel de la CAF a réattribué le titre au Maroc. En l'absence de décision suspensive du TAS, l'exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite Art. 835 du CPC (...- Nous nous réservons le droit de solliciter en référé d'heure à heure la MISE SOUS SÉQUESTRE JUDICIAIRE du trophée », précise le président du club des avocats au Maroc.

Pour l'instant, le Sénégal et le Stade de France n'ont pas réagi à cette mise en demeure venue du Maroc. Mais on voit mal comment les responsables de l'enceinte sportive pourront empêcher les joueurs sénégalais de présenter le trophée de la CAN si ces derniers ont décidé de le faire. Et à en croire les dernières rumeurs, cela sera bien le cas samedi prochain à Saint-Denis.