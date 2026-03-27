Strasbourg : Saison terminée pour Panichelli après une grave blessure !

Actuellement avec la sélection argentine, l’attaquant vedette du Racing Club de Strasbourg, Joaquin Panichelli a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Un coup dur pour le club alsacien en cette fin de saison. Le joueur va également manquer la Coupe du monde.

Le footballeur Joaquín Panichelli a subi un traumatisme au genou droit aujourd'hui et sera évalué demain avec des études supplémentaires. » Cette nuit, le média TyC Sport affirme que l’attaquant souffre d’une rupture des ligaments croisés. Une blessure que le joueur a déjà connue deux ans auparavant lors de son passage à Alavés Panichelli avait été écarté dix mois. Le Strasbourgeois va rater la Coupe du monde cet été. Meilleur buteur de Ligue 1 avec seize réalisations depuis le début de saison, Joaquin Panichelli ne va plus fouler les pelouses du championnat français. Ce jeudi, l’attaquant du Racing Club de Strasbourg s’est blessé avec la sélection argentine en préparation du match contre la Mauritanie. Dans un premier temps, l’Albiceleste a communiqué sur ses réseaux sociaux : «. » Cette nuit, le média TyC Sport affirme que l’attaquant souffre d’une rupture des ligaments croisés. Une blessure que le joueur a déjà connue deux ans auparavant lors de son passage à Alavés Panichelli avait été écarté dix mois. Le Strasbourgeois va rater la Coupe du monde cet été.

Strasbourg n’a plus beaucoup de solutions devant

Pour Strasbourg, c’est un vrai coup dur également. Meilleur réalisateur de Ligue 1 cette saison, Joaquin Panichelli est un élément incontournable du dispositif du club alsacien cette saison. En 39 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Córdoba a inscrit 20 buts et délivré quatre passes décisives. Opposé à Mayence en quart de finale de Conference League, Strasbourg va devoir trouver une nouvelle solution. L'entraîneur Gary O’Neil ne peut toujours pas compter sur Emanuel Emegha. L’attaquant néerlandais s’est à nouveau blessé le mois dernier. Son retour prévu après la trêve est incertain. L’international ivoirien Datro Fofana pourrait voir son temps de jeu augmenter ces prochaines semaines. Arrivé cet hiver en prêt de Chelsea, l’attaquant de 23 ans compte quatre apparitions en Ligue 1 dont deux titularisations.