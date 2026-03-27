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Strasbourg : Saison terminée pour Panichelli après une grave blessure !

RCSA27 mars , 9:00
parNathan Hanini
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Actuellement avec la sélection argentine, l’attaquant vedette du Racing Club de Strasbourg, Joaquin Panichelli a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Un coup dur pour le club alsacien en cette fin de saison. Le joueur va également manquer la Coupe du monde.
Meilleur buteur de Ligue 1 avec seize réalisations depuis le début de saison, Joaquin Panichelli ne va plus fouler les pelouses du championnat français. Ce jeudi, l’attaquant du Racing Club de Strasbourg s’est blessé avec la sélection argentine en préparation du match contre la Mauritanie. Dans un premier temps, l’Albiceleste a communiqué sur ses réseaux sociaux : « Le footballeur Joaquín Panichelli a subi un traumatisme au genou droit aujourd'hui et sera évalué demain avec des études supplémentaires. » Cette nuit, le média TyC Sport affirme que l’attaquant souffre d’une rupture des ligaments croisés. Une blessure que le joueur a déjà connue deux ans auparavant lors de son passage à Alavés Panichelli avait été écarté dix mois. Le Strasbourgeois va rater la Coupe du monde cet été.

Strasbourg n’a plus beaucoup de solutions devant

Pour Strasbourg, c’est un vrai coup dur également. Meilleur réalisateur de Ligue 1 cette saison, Joaquin Panichelli est un élément incontournable du dispositif du club alsacien cette saison. En 39 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Córdoba a inscrit 20 buts et délivré quatre passes décisives. Opposé à Mayence en quart de finale de Conference League, Strasbourg va devoir trouver une nouvelle solution. L'entraîneur Gary O’Neil ne peut toujours pas compter sur Emanuel Emegha. L’attaquant néerlandais s’est à nouveau blessé le mois dernier. Son retour prévu après la trêve est incertain. L’international ivoirien Datro Fofana pourrait voir son temps de jeu augmenter ces prochaines semaines. Arrivé cet hiver en prêt de Chelsea, l’attaquant de 23 ans compte quatre apparitions en Ligue 1 dont deux titularisations.

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Faut arrêter. Lyon a perdu ses meilleurs joueurs, a failli être en faillite, descendre en ligue 2 et alors qu’ils sont quatrième on vient parler de catastrophe. Pour eux la saison est déjà réussie et une qualification en LDC serait un exploit inattendu.

OM : Hojbjerg fait ses valises

Je suis pas journaliste et ne prétend pas l'être, je ne sais pas où tu vas chercher ça? Hojbjerg en rajoute? oui. C'est le pire simulateur? non. C'est pas parce que tu as décidé qu'on était incapable d'être objectif que c'est vrai. Tu dis "le pire". Objectivement, c'est faux. C'est comme Aulas, ceux qui le détestaient, auraient adoré l'avoir chez eux.

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

OM : Hojbjerg fait ses valises

Tu le caches bien.

OM : Hojbjerg fait ses valises

je suis loin d'etre un haineux de marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
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47271458412912
5
LOSC Lille
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Monaco
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7
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8
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9
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37271071038326
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Lorient
372791083741-4
11
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13
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17
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