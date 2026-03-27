Strasbourg : Saison terminée pour Panichelli après une grave blessure !

Faut arrêter. Lyon a perdu ses meilleurs joueurs, a failli être en faillite, descendre en ligue 2 et alors qu’ils sont quatrième on vient parler de catastrophe. Pour eux la saison est déjà réussie et une qualification en LDC serait un exploit inattendu.
Je suis pas journaliste et ne prétend pas l'être, je ne sais pas où tu vas chercher ça? Hojbjerg en rajoute? oui. C'est le pire simulateur? non. C'est pas parce que tu as décidé qu'on était incapable d'être objectif que c'est vrai. Tu dis "le pire". Objectivement, c'est faux. C'est comme Aulas, ceux qui le détestaient, auraient adoré l'avoir chez eux.
On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!
Tu le caches bien.
je suis loin d'etre un haineux de marseille
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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🚨 CONFIRMADA LA MALA NOTICIA: PANICHELLI SE ROMPIÓ LOS LIGAMENTOS CRUZADOS 😞 El delantero del Racing de Estrasburgo volvió a sufrir la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Por los tiempos de recuperación, queda descartado para ser convocado al Mundial.