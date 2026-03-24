Le PSG et Hakimi, sale rumeur venue de Madrid

Lié contractuellement encore trois ans avec le PSG, Achraf Hakimi souhaiterait partir de Paris pour retourner au Real Madrid. Les négociations sont lancées selon la presse espagnole.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain la saison passée, le défenseur international est toujours en lice pour un back-to-back. Mais, que Paris conserve ou pas sa couronne européenne, Achraf Hakimi aurait le souhait de quitter le club de la capitale après cinq saisons passées en Ligue 1. Ramon Alvarez de Mon, journaliste espagnol qui travaille notamment sur Radio Marca, affirme que le joueur de 27 ans a émis le désir de s'engager avec le Real Madrid, le club où il a débuté et dans la ville où la star marocaine est née. Cependant, si Achraf Hakimi souhaite quitter le PSG, il a tout de même un contrat en cours jusqu'en 2029 et il ne peut pas forcer la main de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos pour rejoindre son ami Kylian Mbappé chez les Merengue.

Hakimi et Madrid veulent négocier avec le PSG

Pour Ramon Alvarez de Mon, tout cela ne sera pas un problème car après des années d'une relation très dure entre Florentino Perez et Nasser Al-Khelaifi, à cause du dossier Mbappé, mais également de la Super League, les deux hommes ont des relations désormais apaisées. De quoi permettre une discussion paisible afin d'essayer d'aboutir à un accord, si réellement Achraf Hakimi veut quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver le Real Madrid. Car certains suiveurs du club espagnol estiment que le retour de l'international marocain n'est qu'un pur fantasme, ou qu'une tentative de déstabilisation du PSG, qui pourrait être l'adversaire du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions.