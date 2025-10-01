Neves rate Barça-PSG, la raison dévoilée

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Quand je pense a tout ce foin que les catinlans ont fait en voulant absolument nous jouer pour voir qui etait la meilleure equipe ,ils se frottaient deja les mains avec touit nos absents,encore plus avec neves qui annonce son forfait a l'entrainement d'avant match ...Et yamal qui avant le match poste une photo de lui avec ecrit :je suis de retour et en mission ...nikomouk va ^^