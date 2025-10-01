ICONSPORT_272511_0058

Neves rate Barça-PSG, la raison dévoilée

PSG01 oct. , 21:31
parMehdi Lunay
0
Annoncé titulaire dans le onze du PSG à Barcelone, Joao Neves a finalement été remplacé par Warren Zaire-Emery à la dernière minute. Selon les informations dévoilées par Canal+ en marge du match, le milieu portugais avait de « mauvaises sensations » sur le plan physique pendant l'échauffement. De quoi pousser Luis Enrique à le ménager sans prendre en compte le choc au programme et l'importance de Neves dans le onze parisien.
0
Derniers commentaires

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Quand je pense a tout ce foin que les catinlans ont fait en voulant absolument nous jouer pour voir qui etait la meilleure equipe ,ils se frottaient deja les mains avec touit nos absents,encore plus avec neves qui annonce son forfait a l'entrainement d'avant match ...Et yamal qui avant le match poste une photo de lui avec ecrit :je suis de retour et en mission ...nikomouk va ^^

LdC : Monaco contrarie City sur le gong

Incroyable bravo Monaco ca c'est une réaction de grand club français !

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!

