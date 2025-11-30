ICONSPORT_278470_0087
Lucas Chevalier - Clément Turpin - Monaco PSG

PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver

PSG30 nov. , 9:20
parClaude Dautel
0
L'arbitrage du match Monaco-PSG par Clément Turpin a fait du bruit, notamment pour le carton rouge oublié par ce dernier suite à un tacle sur Lucas Chevalier. Pierre Ménès en profite pour dire tout le mal qu'il pense de l'arbitre français.
Longtemps arbitre français numéro 1, il est désormais devancé par François Letexier, Clément Turpin n'est pas allé s'exprimer face aux médias sur ses décisions prises samedi à Monaco. Pourtant, le nom de l'arbitre international était sur toutes les lèvres samedi soir après le match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. A la fois pour sa décision suite au tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, mais également pour le rouge mid à Thilo Kehrer. Sans parler du but accordé à Monaco alors que Balogun était en position de hors passif..ou pas. Pour Pierre Ménès, Clément Turpin a une attitude qui est honteuse et l'ancien consultant vedette de Canal+ l'a dit sans hésitation, l'arbitrage français est défaillant.

Turpin et la VAR ont fauté à Monaco

Revenant sur le match Monaco-PSG, Pierre Ménès n'a pas été tendre avec un arbitre dont il n'a jamais été fan. « Après le tacle sur la cheville de Chevalier, la décision de Clément Turpin est incompréhensible et scandaleuse. Mais il est toujours aussi content de lui, n’ayant pas cru bon de mettre un carton rouge qui pourtant est évident pour n’importe qui sur cette terre. L’argument du « ça va fausser le match » on s’en fout. Si Camara pète la cheville de Chevalier, le match aussi est faussé. Donc comme il n’a pas la cheville cassée, il n’y a pas rouge. Et ce qu’il y a aussi d’incroyable, c'est que la VAR n’a pas cru bon d’appeler Monsieur Turpin. Ce qui accrédite la thèse que lorsque ce sont les arbitres « stars » qui sont sur le terrain, les mecs de la VAR font caca dans la culotte pour les appeler », balance un Pierre Ménès sans pitié avec Clément Turpin et ses assistants.

Lire aussi

Monaco se plaint aussi de Clément TurpinMonaco se plaint aussi de Clément Turpin
Le PSG chute avec une grosse polémique à MonacoLe PSG chute avec une grosse polémique à Monaco
« Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant », Lucas Chevalier a eu peur« Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant », Lucas Chevalier a eu peur
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278492_0103
OM

La France aime l'OM, un sondage le confirme

ICONSPORT_278275_0033
PSG

PSG : Pacho reçoit des notes honteuses

ICONSPORT_278337_0026
OL

OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon

Fil Info

9:00
La France aime l'OM, un sondage le confirme
8:40
PSG : Pacho reçoit des notes honteuses
8:20
OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon
8:00
L'OM volé par l'arbitre, Benatia fait scandale
23:15
« Je suis très déçu et énervé »: Benjamin Pavard ne digère pas
23:03
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
23:02
L1 : L'OM perd la tête sur le fil
22:54
Ita : L'AC Milan prend les commandes de la Serie A

Derniers commentaires

OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon

il est pas bon devant le but ca c'est claire il n'attire aucun defenseur ca c'est claire il est ultra brouillon dans son pressing ca c'est claire.. mais on ne peut pas lui reprocher de mouiller le maillot malgré son manque de talent

Le PSG ne ferme jamais la porte à Neymar

… Mais, le peuple parisien est aussi allé jusqu'au domicile de Neymar… Quelques Zultras et à la demande de Nak pour que NeyNey quitte le Pgégé 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Ouin Ouin complot Ouin Ouin …🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

La faute sur Cheval c’est à la 12è mn , ça laisse le temps…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading