PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver

L'arbitrage du match Monaco-PSG par Clément Turpin a fait du bruit, notamment pour le carton rouge oublié par ce dernier suite à un tacle sur Lucas Chevalier. Pierre Ménès en profite pour dire tout le mal qu'il pense de l'arbitre français.

Longtemps arbitre français numéro 1, il est désormais devancé par François Letexier, Clément Turpin n'est pas allé s'exprimer face aux médias sur ses décisions prises samedi à Monaco. Pourtant, le nom de l'arbitre international était sur toutes les lèvres samedi soir après le match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. A la fois pour sa décision suite au tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, mais également pour le rouge mid à Thilo Kehrer. Sans parler du but accordé à Monaco alors que Balogun était en position de hors passif..ou pas. Pour Pierre Ménès, Clément Turpin a une attitude qui est honteuse et l'ancien consultant vedette de Canal+ l'a dit sans hésitation, l'arbitrage français est défaillant.

Turpin et la VAR ont fauté à Monaco

Revenant sur le match Monaco-PSG, Pierre Ménès n'a pas été tendre avec un arbitre dont il n'a jamais été fan. « Après le tacle sur la cheville de Chevalier, la décision de Clément Turpin est incompréhensible et scandaleuse. Mais il est toujours aussi content de lui, n’ayant pas cru bon de mettre un carton rouge qui pourtant est évident pour n’importe qui sur cette terre. L’argument du « ça va fausser le match » on s’en fout. Si Camara pète la cheville de Chevalier, le match aussi est faussé. Donc comme il n’a pas la cheville cassée, il n’y a pas rouge. Et ce qu’il y a aussi d’incroyable, c'est que la VAR n’a pas cru bon d’appeler Monsieur Turpin. Ce qui accrédite la thèse que lorsque ce sont les arbitres « stars » qui sont sur le terrain, les mecs de la VAR font caca dans la culotte pour les appeler », balance un Pierre Ménès sans pitié avec Clément Turpin et ses assistants.