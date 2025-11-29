La-semelle-de-Lamine-Camara-sur-Lucas-Chevalier-lors-de-Monaco-PSG-le-29-novembre-2025-2192141
Le tacle de Camara sur Chevalier - Monaco PSG

« Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant », Lucas Chevalier a eu peur

Victime d'un violent tacle de Lamine Camara lors du match Monaco-PSG en a été quitte pour une grosse frayeur. S'il ne se cache pas derrière cela pour expliquer la défaite parisienne, le gardien de but international français admet avoir eu un peu de chance.
Lucas Chevalier n'a cherché aucune excuse pour justifier le match raté par le Paris Saint-Germain, mais le portier du Paris Saint-Germain admet qu'il a eu très chaud ce samedi au Stade Louis II. Il s'en est fallu de quelques centimètres pour que sa saison soit terminée, sa cheville ayant résisté au tacle de Lamine Camara. S'exprimant au micro de Ligue 1+, Lucas Chevalier a reconnu que le désastre n'était pas loin pour lui qui est désormais le numéro 1 du PSG et le numéro 2 de l'équipe de France.
Même s'il ne veut pas accabler le joueur de Monaco, qui n'a reçu qu'un avertissement, il estime que ce dernier s'est jeté trop brutalement sur lui. « Je pense que tout le monde a vu. Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd'hui mais j'ai eu beaucoup de chance. Je crois qu'il y a des gestes qu'on doit éviter parfois. J'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on méritait beaucoup mieux. Face à une belle équipe comme Monaco, quand vous ne mettez pas les bons ingrédients, c'est difficile d'espérer mieux », a reconnu Lucas Chevalier, dont les photos de la cheville témoignent que la catastrophe était proche.
