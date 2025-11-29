Takumi Minamino

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Ligue 129 nov. , 19:00
parEric Bethsy
14e journée de Ligue 1
Stade Louis-II
L'AS Monaco bat le Paris Saint-Germain 1-0
But pour l'AS Monaco : Minamino (68e)
Exclusion : Kehrer (80e) pour Monaco
Le Paris Saint-Germain aura du mal à digérer cette défaite à Monaco (1-0). Ce samedi, les Parisiens ont certes montré un visage décevant dans le jeu. Mais les visiteurs auraient dû disputer la quasi intégralité de la rencontre à 11 contre 10. Comment l’arbitre Clément Turpin et ses assistants à la VAR ont-ils pu épargner Camara ? Le milieu de l’ASM, coupable d’un vilain tacle sur la cheville de Chevalier, méritait plus que le carton jaune reçu à la 11e minute !
De quoi provoquer la colère de Luis Enrique, d’autant que son équipe était bousculée par de séduisants Monégasques. Il fallait un super arrêt de Chevalier pour empêcher Minamino d’ouvrir le score. Puis le gardien parisien était sauvé par son poteau extérieur sur la tête de Salisu. C’est encore Salisu qui pensait marquer avant la pause mais le but était annulé pour un hors-jeu stupide de son coéquipier Teze qui n’aurait pas dû jouer le ballon. Le PSG s’en sortait bien à la mi-temps. Mais Monaco, toujours convaincant en deuxième période, finissait par concrétiser l’une de ses occasions grâce à Minamino (1-0, 68e).

Kehrer sévèrement exclu

Même avec l’entrée de Dembélé, le champion d’Europe semblait incapable de revenir au score. Clément Turpin, cette fois, leur donnait un coup de pouce avec une exclusion très sévère du Monégasque Kehrer (80e). Mais les coéquipiers de Pogba, entré à la 85e pour sa première à Louis-II, tenaient jusqu’au bout sans vraiment trembler. Monaco inflige ainsi une deuxième défaite au PSG cette saison en L1. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui peut prendre la tête en cas de victoire contre Toulouse au Vélodrome ce samedi soir.
Derniers commentaires

OL : Le groupe contre Nantes avec un absent majeur (off.)

Espérons que le retour de Mangala soit une belle surprise

OM - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)

allez un rouge pour Toulouse, et un peno pour l OM pour passer devant le PSG. au moins pour 1 semaine. allez l arbitre on compte sur toi. comme toujours !

« Il y a 100 fois rouge » : Ennjimi est sidéré par l'attentat sur Chevalier

ouin ouin?

« Il y a 100 fois rouge » : Ennjimi est sidéré par l'attentat sur Chevalier

esperons un rouge piur Toulouse. et un peno pour l OM!

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

l'équipe C est pas si forte que ce qu'on m'avait dit

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

