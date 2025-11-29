Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

14e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

L'AS Monaco bat le Paris Saint-Germain 1-0

But pour l'AS Monaco : Minamino (68e)

Exclusion : Kehrer (80e) pour Monaco

Le Paris Saint-Germain aura du mal à digérer cette défaite à Monaco (1-0). Ce samedi, les Parisiens ont certes montré un visage décevant dans le jeu. Mais les visiteurs auraient dû disputer la quasi intégralité de la rencontre à 11 contre 10. Comment l’arbitre Clément Turpin et ses assistants à la VAR ont-ils pu épargner Camara ? Le milieu de l’ASM, coupable d’un vilain tacle sur la cheville de Chevalier, méritait plus que le carton jaune reçu à la 11e minute !

De quoi provoquer la colère de Luis Enrique, d’autant que son équipe était bousculée par de séduisants Monégasques. Il fallait un super arrêt de Chevalier pour empêcher Minamino d’ouvrir le score. Puis le gardien parisien était sauvé par son poteau extérieur sur la tête de Salisu. C’est encore Salisu qui pensait marquer avant la pause mais le but était annulé pour un hors-jeu stupide de son coéquipier Teze qui n’aurait pas dû jouer le ballon. Le PSG s’en sortait bien à la mi-temps. Mais Monaco, toujours convaincant en deuxième période, finissait par concrétiser l’une de ses occasions grâce à Minamino (1-0, 68e).

Kehrer sévèrement exclu

Même avec l’entrée de Dembélé, le champion d’Europe semblait incapable de revenir au score. Clément Turpin, cette fois, leur donnait un coup de pouce avec une exclusion très sévère du Monégasque Kehrer (80e). Mais les coéquipiers de Pogba, entré à la 85e pour sa première à Louis-II, tenaient jusqu’au bout sans vraiment trembler. Monaco inflige ainsi une deuxième défaite au PSG cette saison en L1. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui peut prendre la tête en cas de victoire contre Toulouse au Vélodrome ce samedi soir.