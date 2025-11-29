Monaco se plaint aussi de Clément Turpin

Lens, PSG, OM demain soir, le podium ?
Bah si désolé c est les chiffres qui parlent. Être premièrs avec 30 points en 14 matches c est le plus faible ratio d europe.
Hidalgo a mis une belle tête, comme s’il était sur un Velib 🤣🤣🤣
Je t emmerde pauvre con...et oui le PSG c est le PARC !!! Sacré footix qui préfère un stade a poissy ou massy plutot qu a paname !!! T es un sacré supporter du PSG toi...tocard
La place de leader du championnat du PSG préservée par un dénommé "Hidalgo" (et qui s'est servi de sa tête)... Décidément bcp de surprises pour cette journée
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
"Nous avons montré notre valeur" La réaction de Thiago Scuro après la victoire face au PSG 💪 1️⃣-0️⃣ #ASMPSG