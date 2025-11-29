ICONSPORT_278470_0131

Monaco se plaint aussi de Clément Turpin

Monaco29 nov. , 22:45
parClaude Dautel
L'AS Monaco n'a pas apprécié que Thilo Kehrer soit expulsé en fin de match contre le PSG. Le directeur général du club de la Principauté l'a fait savoir.
Tandis que le Paris Saint-Germain repartait du Stade Louis II avec une défaite, et le sentiment d'avoir été défavorisé par l'arbitrage de Clément Turpin, du côté de Monaco, on en voulait aussi à l'arbitre de la rencontre. En effet, Thiago Scuro, le DG de l'AS Monaco, estime que la décision prise, avec la VAR ,d'expulser Thilo Kehrer, dernier défenseur, était une erreur manifeste. « Pour moi, ce n’est pas un carton rouge pour Lamine Camara. Pour moi, ce n’est pas un rouge pour Thilo Kehrer, alors que, selon eux, il a empêché clairement une occasion de but. Je ne sais pas quel type d’interprétation ils ont », a expliqué Thiago Scuro. Pendant ce temps, dans le camp parisien, on en voulait à l'arbitre non seulement pour la faute grossière sur Lucas Chevalier, mais également pour le but de l'ASM alors que Balogun semblait être en position de hors-jeu juste devant le portier parisien.
Derniers commentaires

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Lens, PSG, OM demain soir, le podium ?

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Bah si désolé c est les chiffres qui parlent. Être premièrs avec 30 points en 14 matches c est le plus faible ratio d europe.

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Hidalgo a mis une belle tête, comme s’il était sur un Velib 🤣🤣🤣

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Je t emmerde pauvre con...et oui le PSG c est le PARC !!! Sacré footix qui préfère un stade a poissy ou massy plutot qu a paname !!! T es un sacré supporter du PSG toi...tocard

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

La place de leader du championnat du PSG préservée par un dénommé "Hidalgo" (et qui s'est servi de sa tête)... Décidément bcp de surprises pour cette journée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

