Monaco se plaint aussi de Clément Turpin

L'AS Monaco n'a pas apprécié que Thilo Kehrer soit expulsé en fin de match contre le PSG. Le directeur général du club de la Principauté l'a fait savoir.

Tandis que le Paris Saint-Germain repartait du Stade Louis II avec une défaite, et le sentiment d'avoir été défavorisé par l'arbitrage de Clément Turpin, du côté de Monaco, on en voulait aussi à l'arbitre de la rencontre. En effet, Thiago Scuro, le DG de l'AS Monaco, estime que la décision prise, avec la VAR ,d'expulser Thilo Kehrer, dernier défenseur, était une erreur manifeste. « Pour moi, ce n’est pas un carton rouge pour Lamine Camara. Pour moi, ce n’est pas un rouge pour Thilo Kehrer, alors que, selon eux, il a empêché clairement une occasion de but. Je ne sais pas quel type d’interprétation ils ont », a expliqué Thiago Scuro. Pendant ce temps, dans le camp parisien, on en voulait à l'arbitre non seulement pour la faute grossière sur Lucas Chevalier, mais également pour le but de l'ASM alors que Balogun semblait être en position de hors-jeu juste devant le portier parisien.