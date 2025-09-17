ICONSPORT_266997_0574
PSG : Paris refait une Kvaratskhelia avec Akliouche

Satisfait de son recrutement estival, le Paris Saint-Germain a quand même ouvert la porte à d’éventuels renforts en janvier prochain. Le club de la capitale envisage de revenir à la charge pour l’ailier monégasque Maghnes Akliouche dans une opération comparable à celle de Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier.
Aucun regret pour le Paris Saint-Germain. Alors que les Parisiens constatent les limites de leur effectif après de récentes blessures, Luis Campos a totalement assumé le choix de conserver un groupe assez peu fourni. Le conseiller sportif a néanmoins ouvert la porte à un éventuel recrutement au mercato hivernal. « Le PSG est préparé pour maintenir son équilibre pour en janvier ou l'été prochain faire le recrutement nécessaire, bien pensé avec le coach et le président », ajoutait le Portugais sur RMC lundi.

D’ici là, le trio de décideurs notera les possibles manques de l’effectif. Mais en attendant d’observer la première partie de saison, la direction francilienne pense déjà à une cible en particulier. Le compte X PSG Inside-Actus affirme que le Paris Saint-Germain envisage uniquement la venue de Maghnes Akliouche en janvier prochain. Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que les Parisiens s’intéressaient déjà au milieu offensif de l’AS Monaco durant l’été. Le jeune talent avait obtenu un bon de sortie mais les 70 millions d’euros réclamés par ses supérieurs ont sans doute refroidi le champion d’Europe.
On apprend d’ailleurs que le club de la Principauté ne compte pas revoir ses exigences à la baisse. Il faut dire que Maghnes Akliouche, entré en toute fin de match contre l’Ukraine (2-0) lors de la dernière trêve, possède désormais le statut d’international français. L’AS Monaco sera donc réticente à l’idée de baisser son prix qui correspond au montant dépensé par le Paris Saint-Germain pour Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier. Pertinent, cet investissement sur le Géorgien pourrait inciter l’actuel leader de Ligue 1 à récidiver.
Loading