PSG : Le Qatar prépare une signature spectaculaire

A quelques heures d'entamer la défense de son titre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n'a jamais semblé aussi bien se porter. Du côté du Qatar, on travaille activement à donner toujours plus de moyens financiers à l'équipe de Luis Enrique.

L'Equipe. Pour la première fois de son histoire, le PSG entame sa campagne de Ligue des champions , ce mercredi soir au Parc des Princes face à l'Atalanta, sans avoir une pression énorme. Ayant désormais la coupe aux grandes oreilles dans son armoire à trophées, le club de la capitale n'est plus en mode panique et peut aborder avec confiance l'exercice 2025-2026. Du côté des dirigeants parisiens, si l'on attend désormais le résultat des élections municipales pour savoir si le sujet du rachat du Parc des Princes peut rebondir, c'est la venue d'un nouvel actionnaire qui est sujet d'une réflexion du côté de Doha. Après avoir fait venir Arctos Partner il y a deux ans, le PSG pourrait encore grossir, révèle

Si le budget du Paris Saint-Germain atteint désormais 850 millions d'euros, et file vers le milliard d'euros, l'Emir du Qatar est convaincu que la venue de nouveaux actionnaires, qui ne seront évidemment pas majoritaires, peut permettre au PSG de franchir encore des paliers, car l'idée est de permettre aux champions d'Europe de bientôt vivre financièrement en auto-suffisance.

Le club est discrètement à la recherche de nouveaux partenaires, même s'il n'y a rien de concret pour le moment », confirme le quotidien sportif. En 2023, le Paris Saint-Germain avait vendu 12,5 % de ses parts au fonds d'investissement américain Arctos Sports Partners . Une opération qui avait valorisé le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi à 3,76 milliards d'euros, alors même que le PSG n'avait pas encore gagné la Ligue des champions.

Le Parc des Princes, c'est 200ME par an