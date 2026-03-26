Le PSG souhaite redynamiser son attaque lors du prochain mercato. Dans cette optique, le club parisien a coché le nom de Yan Diomande.

Très critiqué pour son mercato trop prudent l’été dernier, Luis Campos a bien l’intention de se rattraper d’ici quelques semaines. Le Paris Saint-Germain devrait cette fois se montrer actif, avec une volonté affichée de se renforcer dans tous les secteurs de jeu, y compris l’attaque. L’avenir de joueurs tels que Dembélé, Barcola et Ramos est incertain et pour le PSG, recruter sera nécessaire. Le club parisien est toujours dans l’optique de faire venir des joueurs à fort potentiel afin de les développer sous la houlette de Luis Enrique. Le profil de Yan Diomande semble parfaitement adapté.

L’international ivoirien de 19 ans brille cette saison au RB Leipzig avec 10 buts et 7 passes décisives en 26 matchs de Bundesliga. Son profil a bien tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain comme l’a confirmé Fabrizio Romano. « Outre les clubs de Premier League, le Bayern Munich et le PSG suivent également Diomandé et se sont renseignés sur le joueur » a affirmé le spécialiste du mercato, dont les propos ont été relayés par le compte @iMiaSanMia, avant de poursuivre. « Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s'ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très puissants dans cette course à la signature de l’Ivoirien » estime Fabrizio Romano.

Yan Diomande, le PSG est un candidat sérieux