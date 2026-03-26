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PSG : Paris prêt à « tout miser » sur Yan Diomandé

PSG26 mars , 10:00
parCorentin Facy
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Le PSG souhaite redynamiser son attaque lors du prochain mercato. Dans cette optique, le club parisien a coché le nom de Yan Diomande.
Très critiqué pour son mercato trop prudent l’été dernier, Luis Campos a bien l’intention de se rattraper d’ici quelques semaines. Le Paris Saint-Germain devrait cette fois se montrer actif, avec une volonté affichée de se renforcer dans tous les secteurs de jeu, y compris l’attaque. L’avenir de joueurs tels que Dembélé, Barcola et Ramos est incertain et pour le PSG, recruter sera nécessaire. Le club parisien est toujours dans l’optique de faire venir des joueurs à fort potentiel afin de les développer sous la houlette de Luis Enrique. Le profil de Yan Diomande semble parfaitement adapté.
L’international ivoirien de 19 ans brille cette saison au RB Leipzig avec 10 buts et 7 passes décisives en 26 matchs de Bundesliga. Son profil a bien tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain comme l’a confirmé Fabrizio Romano. « Outre les clubs de Premier League, le Bayern Munich et le PSG suivent également Diomandé et se sont renseignés sur le joueur » a affirmé le spécialiste du mercato, dont les propos ont été relayés par le compte @iMiaSanMia, avant de poursuivre. « Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s'ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très puissants dans cette course à la signature de l’Ivoirien » estime Fabrizio Romano.

Yan Diomande, le PSG est un candidat sérieux

Valorisé par Transfermarkt aux alentours de 75 millions d’euros, l’ailier gauche passé par Leganès a tout pour plaire au Paris SG, mais pas uniquement. Comme indiqué par ailleurs, Liverpool en a fait l’une de ses cibles afin de remplacer Mohamed Salah, lequel a confirmé qu’il allait quitter les Reds à la fin de la saison. En Allemagne, le Bayern Munich est aussi attentif, notamment si Michael Olise venait à partir, même si le champion d’Allemagne en titre souhaite le conserver. Autant dire que Yan Diomande ne manque pas de courtisans, plus riches les uns que les autres et qui sauront tous combler financièrement le RB Leipzig. Reste à voir vers quel club ira la préférence de l’international ivoirien, et laquelle des écuries intéressées se positionnera de manière concrète en premier.
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Les gouts et les couleurs ? mais là les gouts et quand on connait le prix de ces fringues ???

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Greenwood est un bon joueur, mais sa mentalité ne semble pas compatible avec les exigences de Luis Enrique sur un terrain. Dans tous les cas, je ne le vois pas signer a Paris, l'OM ne le ferait pas par peur de créer un tsunami chez ses supporters. Il trouvera preneur en Espagne ou en Angleterre cet été

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Pas mal ton pseudo. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un... Sans doute une coïncidence. ^^

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Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur

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Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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