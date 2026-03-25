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Liverpool cible deux Français pour remplacer Salah

Premier League25 mars , 23:30
parCorentin Facy
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Mohamed Salah quittera Liverpool à la fin de la saison et pour le remplacer, le club de la Mersey a deux Français dans le viseur. Michael Olise bien sûr, mais également Bradley Barcola.
Au club depuis 2017, Mohamed Salah va faire ses adieux à Liverpool à la fin de la saison. L’international égyptien et le champion d’Angleterre en titre ont officialisé la nouvelle ces derniers jours. Une énorme page de l’histoire récente des Reds est par conséquent sur le point de se tourner. Pour les dirigeants de Liverpool, l’enjeu est maintenant de trouver le bon remplaçant à Mohamed Salah. A en croire les informations de RMC, la priorité est un international français et sans surprise, il s’agit de Michael Olise.

Olise priorité de Liverpool, Barcola suivi 

Auteur d’une seconde saison encore plus époustouflante que la première au Bayern Munich, l’international tricolore a le profil idéal pour remplacer Mohamed Salah. Comme l’Egyptien, il est gaucher mais spécialiste du couloir droit, avec une qualité technique au moins aussi bonne et une faculté à se montrer décisif qui ne cesse de croitre. La piste Olise risque néanmoins d’être complexe pour Liverpool, qui a plusieurs autres cibles en vue, dont un autre Français.
« Plusieurs jeunes comme Yann Diomandé ou Francisco Conceição sont suivis. L'année dernière, les Reds s’étaient intéressés au Parisien Bradley Barcola, actuellement en négociation avec le PSG pour prolonger son contrat qui court jusqu’en 2028. Des discussions suivies de près par les grandes écuries, à l’affût en cas d’issue défavorable » précise Fabrice Hawkins. En cas d’échec dans les négociations entre Paris et Barcola, Liverpool pourrait par conséquent se tenir prêt à dégainer pour s’offrir l’ailier gauche du Paris Saint-Germain.

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Reste maintenant à voir si les Reds parviendront à rafler la mise pour l’un des deux internationaux français. Sur le papier, ces deux pistes semblent bien plus complexes que les dossiers Yann Diomandé ou Francisco Conceição. Quoi qu’il arrive, le pensionnaire d’Anfield va devoir casser sa tirelire pour recruter sa future star au mercato, celle qui aura la lourde mission de faire oublier les 256 buts inscrits par Mohamed Salah avec le maillot rouge.
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Tu parles de l Ol et Textor, là ? Même si la justice trouve a redire ds cette affaire, que risque Nasser ? Rien, une amende, quand au PSG, le club n est pas concerné ... Par contre parlons de ce qui attend l OL et Textor le magouilleur, mauvais payeur, escroc !!!

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La vérité est en train d'arriver. C'est ça qui te fait chier. Nasser et le PSG n'ont pas fini d'être éclabousser par toute la merde qu'ils ont eux mêmes semé.

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Tu n'as pas compris ! On espère rien !... on constate.

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