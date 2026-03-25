Liverpool cible deux Français pour remplacer Salah

Bête non!! Abruti c’est une certitude
Ce mec etait le seul a défendre Textor alors que son club de lyon allait droit en D2
Tu parles de l Ol et Textor, là ? Même si la justice trouve a redire ds cette affaire, que risque Nasser ? Rien, une amende, quand au PSG, le club n est pas concerné ... Par contre parlons de ce qui attend l OL et Textor le magouilleur, mauvais payeur, escroc !!!
La vérité est en train d'arriver. C'est ça qui te fait chier. Nasser et le PSG n'ont pas fini d'être éclabousser par toute la merde qu'ils ont eux mêmes semé.
Tu n'as pas compris ! On espère rien !... on constate.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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