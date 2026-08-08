Le PSG exige 160 ME, Barcola retenu à Paris

En négociations depuis plusieurs jours, le PSG et Liverpool sont encore loin de trouver un accord pour le transfert de Bradley Barcola. Inflexible, le double champion d’Europe en titre exige 160 millions d’euros.

La presse européenne s’est un peu emballée ces dernières heures en annonçant un possible accord entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Des sommes comprises entre 100 et 120 millions d’euros ont été évoquées mais en réalité, le champion de France en titre et les Reds sont loin de s’entendre. Conscient de la valeur sportive et économique de Bradley Barcola, le PSG n’a pas l’intention de le brader et n’a pas changé d’avis sur son prix. L’insider Djamel, toujours bien renseigné sur le mercato du Paris SG le confirme : à ce stade, Luis Campos réclame toujours 160 millions d’euros au minimum pour l’attaquant de 24 ans formé à l’Olympique Lyonnais.

« Concernant le dossier Bradley Barcola, le PSG réclame toujours 160-170M€, une somme jugée trop élevée par les Reds. Contrairement aux récentes rumeurs, le club anglais a bien transmis (oralement) une première offre : celle-ci a été immédiatement refusée par Paris, car jugée financièrement trop éloignée des exigences. Les négociations se poursuivent » explique Djamel alors que de son côté, L’Equipe affirme que malgré l’écart entre l’offre de Liverpool et la demande du PSG, les négociations sont fluides entre les deux clubs et l’optimisme est de rigueur.

Et quant à savoir s’il est possible que Bradley Barcola reste finalement au Paris Saint-Germain, rien n’est à exclure selon l’insider parisien. « Si jamais le club juge que l’offre n’est pas satisfaisante, alors il restera » a-t-il ajouté sur son compte X. Après un tel feuilleton, voir Bradley Barcola disputer la saison 2026-2027 avec le PSG serait une surprise, d’autant que le club de la capitale n’a pas envie de conserver un joueur dont le contrat expirerait un an plus tard, au risque de voir sa valeur marchande s’effondrer brutalement. Il est donc souhaitable qu'un accord soit trouvé avec Liverpool pour un transfert même si Luis Campos n’a pas du tout envie de brader son ailier, surtout après avoir vu Morgan Rogers rejoindre Chelsea pour 140 millions d’euros, un exemple souvent cité en interne au Paris Saint-Germain.