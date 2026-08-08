Le PSG exige 160 ME, Barcola retenu à Paris

Le PSG exige 160 ME, Barcola retenu à Paris

PSG08 août , 8:20
parCorentin Facy
9
Ajouter comme source préférée sur Google
En négociations depuis plusieurs jours, le PSG et Liverpool sont encore loin de trouver un accord pour le transfert de Bradley Barcola. Inflexible, le double champion d’Europe en titre exige 160 millions d’euros.
La presse européenne s’est un peu emballée ces dernières heures en annonçant un possible accord entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Des sommes comprises entre 100 et 120 millions d’euros ont été évoquées mais en réalité, le champion de France en titre et les Reds sont loin de s’entendre. Conscient de la valeur sportive et économique de Bradley Barcola, le PSG n’a pas l’intention de le brader et n’a pas changé d’avis sur son prix. L’insider Djamel, toujours bien renseigné sur le mercato du Paris SG le confirme : à ce stade, Luis Campos réclame toujours 160 millions d’euros au minimum pour l’attaquant de 24 ans formé à l’Olympique Lyonnais.
« Concernant le dossier Bradley Barcola, le PSG réclame toujours 160-170M€, une somme jugée trop élevée par les Reds. Contrairement aux récentes rumeurs, le club anglais a bien transmis (oralement) une première offre : celle-ci a été immédiatement refusée par Paris, car jugée financièrement trop éloignée des exigences. Les négociations se poursuivent » explique Djamel alors que de son côté, L’Equipe affirme que malgré l’écart entre l’offre de Liverpool et la demande du PSG, les négociations sont fluides entre les deux clubs et l’optimisme est de rigueur.

Lire aussi

PSG : Première offre officielle pour Barcola, elle est choquantePSG : Première offre officielle pour Barcola, elle est choquante
Liverpool appelle le PSG pour renoncer à BarcolaLiverpool appelle le PSG pour renoncer à Barcola
Et quant à savoir s’il est possible que Bradley Barcola reste finalement au Paris Saint-Germain, rien n’est à exclure selon l’insider parisien. « Si jamais le club juge que l’offre n’est pas satisfaisante, alors il restera » a-t-il ajouté sur son compte X. Après un tel feuilleton, voir Bradley Barcola disputer la saison 2026-2027 avec le PSG serait une surprise, d’autant que le club de la capitale n’a pas envie de conserver un joueur dont le contrat expirerait un an plus tard, au risque de voir sa valeur marchande s’effondrer brutalement. Il est donc souhaitable qu'un accord soit trouvé avec Liverpool pour un transfert même si Luis Campos n’a pas du tout envie de brader son ailier, surtout après avoir vu Morgan Rogers rejoindre Chelsea pour 140 millions d’euros, un exemple souvent cité en interne au Paris Saint-Germain.
Articles Recommandés
Psg Arsenal Contacte Le Clan Barcola Le Feuilleton Relance
PSG

PSG : Arsenal contacte le clan Barcola, le feuilleton relancé

Lens Sunderland 16h Sur Ligue1 La Compo Lensoise
Lens

Lens-Sunderland : La compo lensoise (16h sur Ligue1+)

Thomas Meunier Trop Gourmand Sa Signature A Lol Annulee
OL

Thomas Meunier trop gourmand, sa signature à l’OL annulée

Cdm 2026 Largentine Protegee Francois Letexier A Pris Cher
Mondial 2026

CdM 2026 : L’Argentine protégée, François Letexier a pris cher

Fil Info

08 août , 15:30
PSG : Arsenal contacte le clan Barcola, le feuilleton relancé
08 août , 15:06
Lens-Sunderland : La compo lensoise (16h sur Ligue1+)
08 août , 15:00
Thomas Meunier trop gourmand, sa signature à l’OL annulée
08 août , 14:30
CdM 2026 : L’Argentine protégée, François Letexier a pris cher
08 août , 14:08
Hambourg-Lille : La compo lilloise (15h sur Ligue1+)
08 août , 14:00
Le PSG envoie 53 ME pour Godts, ça bloque toujours
08 août , 13:40
Humilié par Vinicius, Arsenal se venge sur le PSG
08 août , 13:20
OM : Lorenzi oblige un joueur à baisser son salaire
08 août , 13:13
Bruno Guimaraes signe à Arsenal pour 90 ME (officiel)

Derniers commentaires

Thomas Meunier trop gourmand, sa signature à l’OL annulée

Y avait bcp plus simple avec des joueurs libres à ce poste, en début de mercato...

L'OM trop pauvre pour s'offrir Kebbal, c'est officiel

flop...

Bruno Guimaraes signe à Arsenal pour 90 ME (officiel)

8 à 10 millions pour l'OL ? ^^

CdM 2026 : L’Argentine protégée, François Letexier a pris cher

La pire Coupe du Monde de l'histoire du Football.

OL : La Roma se déplace pour Malick Fofana

ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading