PSG : Paris accepte une vente historique du Parc des Princes

PSG04 janv. , 12:00
parCorentin Facy
La vente du Parc des Princes sera l’un des enjeux majeurs de 2026 à Paris alors que se tient l’élection municipale en mars prochain. Les habitants de la ville sont eux majoritairement favorables à l’achat du stade par le PSG.
Quel avenir pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes ? Le sujet est majeur aux yeux des supporters du club parisien, qui espèrent encore un rebondissement pour que le club Bleu et Rouge continue d’évoluer dans son stade historique dans les années à venir. Cela ne sera possible qu’à une condition, que la ville de Paris accepte de vendre le Parc des Princes au club de la capitale, ce que la Maire actuelle Anne Hidalgo a toujours refusé de manière catégorique.
L’élection municipale de 2026 peut changer la donne et même si le PSG fait toujours de la construction d’un nouveau stade sa priorité, Nasser Al-Khelaïfi sera évidemment attentif à l’élection du nouveau Maire afin de savoir si une vente du Parc des Princes est envisageable à court ou moyen terme. Du côté des habitants de la ville, une majorité est en tout cas favorable à une vente du Parc des Princes au PSG comme le révèle un sondage Harris Interactive à laquelle « La Tribune Dimanche » a eu accès. Selon le média, le sondage révèle que 61% des électeurs de la capitale sont favorables à une cession du Parc des Princes au récent vainqueur de la Ligue des Champions.

Les électeurs votent pour la vente du Parc au PSG

« La vente est une position ultramajoritaire, selon l’enquête, chez les supporteurs et fans du Paris Saint Germain. Elle est également majoritaire au sein des électorats de tous les principaux candidats qui brigueront la mairie en mars » ajoute le média, qui précise que les électeurs de Sophia Chikirou (LFI) sont ceux qui souhaitent le plus ardemment voir le PSG devenir propriétaire du Parc des Princes (78%) devant ceux de Rachida Dati (64%). Les sympathisants de Pierre-Yves Bournazel (Horizons et Renaissance) et ceux d’Emmanuel Grégoire (PS) sont également favorables à une vente du Parc, à hauteur de 63 et 60%.
Autant dire que le sujet fait quasiment l’unanimité dans la capitale, un élément qui réjouira forcément Nasser Al-Khelaïfi, lequel peut être satisfait de voir que le Qatar a réussi à gagner la confiance des habitants à Paris après plus de 15 ans de présence et d’investissements massifs.

