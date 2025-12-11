ICONSPORT_267396_0744

PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar

PSG11 déc. , 14:30
parCorentin Facy
1
Face au refus de la Mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes, le PSG étudie deux projets de construction d’un nouveau stade, à Massy et à Poissy. Deux projets à présent prioritaires pour le Qatar et cela même si l’enceinte actuelle venait à être mise en vente par le futur Maire.
Anne Hidalgo a toujours été catégorique, hors de question pour elle de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Un refus qui a poussé Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens à envisager sérieusement la construction d’un nouveau stade. Des démarches sérieuses et à présent très avancées sont en cours pour évaluer le projet d’un nouveau stade à Massy ou à Poissy, les deux villes en « finale » pour accueillir le PSG à l’avenir. Chez les supporters, l’espoir de voir le club Bleu et Rouge rester au Parc des Princes existe quand même.
En effet, de nombreux candidats à la Mairie de Paris ont ouvert la porte à une vente du Parc des Princes. C’est notamment le cas d’Emmanuel Grégoire, candidat PS à la Mairie de la capitale. « Le PSG doit continuer d’écrire son histoire à Paris. Maire, la vente est une option que je proposerai au Conseil de Paris » a-t-il notamment déclaré. Mais le Paris Saint-Germain a trop attendu et ne fait plus d’un rachat du Parc des Princes sa priorité désormais, comme l’a fait savoir la direction du club champion d’Europe au travers d’un communiqué transmis à différents médias.
« Notre projet de donner une nouvelle dimension à notre enceinte sportive exige, par son ampleur et sa complexité, un cadre institutionnel stabilisé et un calendrier de travail sérieux et méthodique » explique le Paris Saint-Germain avant de poursuivre. « C’est la démarche que nous suivons aujourd’hui à Massy et à Poissy, où des moyens importants ont été engagés par le Club et nos partenaires locaux pour étudier ces sites. Ces études se poursuivent avec rigueur et elles restent notre priorité. C’est la raison pour laquelle le Club n’est pas en mesure de commenter davantage des éléments qui sont aujourd’hui présentés comme des options par différents candidats. Notre responsabilité est d’assurer l’avenir du Paris Saint-Germain dans un cadre clair, réaliste et durable » détaille l’actuel dauphin du RC Lens en Ligue 1.

PSG : Anne Hidalgo trahie, le Qatar achète le Parc des Princes
La porte n’est toutefois pas encore fermée à 100% au Parc des Princes comme semble le faire comprendre la fin du communiqué. « Le Club est toutefois attentif aux différentes déclarations qui émergent dans le cadre de la campagne des municipales. Ces prises de parole témoignent d’une dynamique réelle autour de notre projet et traduisent également un intérêt fort pour l’avenir du Paris Saint-Germain » écrit le champion de France en titre. Toutes les options sont donc encore sur la table, même si le rachat du Parc des Princes ne semble plus être la priorité du PSG actuellement.
1
Derniers commentaires

Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains

S'ils n'ont pas été touchés

Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains

pourquoi ca ne le serais pas ?

L'OL scrute l'infirmerie du Real

2530 articles sur la même chose...

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

C'est tes parents qu'on devrait sanctionner pour avoir enfanté un débile comme toi...

PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar

Le Parc est clairement le stade ayant la meilleure caisse de résonnance générant la meilleure ambiance en France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

